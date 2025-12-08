心跳突停可透過CPR搶救 議員促改善中市府推廣訓練預算少

市議員陳雅惠要求市府增列讓市民學習CPR的預算。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕若民眾因突發心跳停止，若身旁的民眾懂CPR及馬上用AED搶救，就可救回一命，民進黨市議員陳雅惠表示，日前台中建國市場一名民眾倒地OHCA，由攤商與護理師接力CPR成功救回生命，因此，讓每一位市民學會CPR相當重要，但是衛生局明年度CPR＋AED推廣僅編7萬8千元，師資訓練5萬元，卻在急救站整備投入516萬元，顯示市府的緊急策略仍停留在等救護車，要求改善。

衛生局長曾梓展表示，目前市府已透過「韌性計畫」向中央爭取1千萬經費，兩年內宣導CPR＋AED累積超過8萬人次，也已訓練近600位AED管理員，並與消防局合作推廣急救教育。

市議員陳雅惠表示，一旦心跳突然停止，每延誤1分鐘急救，存活率就下降7%至10%，若事發之際，身旁有人會CPR，就可挽救一條命。

陳雅惠指出，日前台中建國市場一名民眾倒地OHCA，由攤商與護理師接力CPR成功救回生命，而台中每年約2千件OHCA，急救成功率由2021年的32.87%至今年5月提升至近4成，等同多救回上百個家庭。

她質疑，衛生局2026年度CPR＋AED推廣僅編7萬8千元，師資訓練5萬元，卻在急救站整備投入516萬元，顯示市府的緊急策略仍停留在等救護車來就好，而不是提升每個市民的救命能力。

陳雅惠建議，市府應把傳統市場、夜市列為急救教育重點，消防局與衛生局定期進場教學；里長與里幹事必須具備CPR＋AED技能，培養社區急救種子；並建置社區急救地圖，整合AED與急救志工資訊，確保民眾在黃金5分鐘內迅速獲得救援。

