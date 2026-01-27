心跳32下險猝死 「生理性心臟節律器」助八旬翁心跳重啟

奇美醫院2025年引進心房型「巴赫曼氏束」生理性傳導技術，提供全方位的生理性節律。（圖：奇美醫院提供）

許多民眾提到「心律不整」，第一個想到的往往是心跳過快，但其實心跳過慢同樣不能忽視。因應臺灣心搏過緩病人逐年增加，奇美醫院不僅成熟運用傳統節律器手術，更引進心房型「巴赫曼氏束」生理性傳導技術，有效降低心房顫動復發風險，為全臺心律不整病人帶來更精準的治療。

奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃沛頡分享案例，84歲老翁有高血壓及糖尿病史，過去曾不明原因昏厥。此次因持續性頭暈且合併胸悶就醫，經檢查發現有高度心臟房室傳導阻滯，且心跳只有每分鐘32下，有猝死風險。患者接受生理性傳導技術的心臟節律器置放後，心臟恢復規律跳動，順利回歸日常生活。

黃沛頡說明，一般來說，心跳若是每分鐘低於60下稱做心搏過緩，若低於50下甚至40下，可能出現頭暈、虛弱無力或是胸悶的症狀，甚至覺得「心臟好像暫停了一下」。若不即時就醫，嚴重心搏過緩也有可能誘發致命性心律不整，導致猝死，風險不容小覷。

黃沛頡指出，體內心臟節律器置放技術已相當成熟，近年來更研發出「生理性傳導」技術。不同於傳統節律器，生理性傳導技術透過「希氏束」、「左束支」及「巴赫曼氏束」進行精準起搏，能夠提供病人更自然的節律。臨床研究證實，能減緩心臟功能下降、減少心房顫動復發，甚至改善心臟衰竭症狀。

黃沛頡呼籲，民眾若有頭暈、莫名虛弱或心跳停頓感，應盡快就醫。透過完整的病史詢問，理學檢查以及相關的檢驗與十二導程心電圖、心臟超音波以及霍特氏24小時心電圖等檢查，抽絲剝繭仔細釐清病因。醫師將會根據病因以及嚴重程度，詳細解釋可以選擇的治療方式，共同完成醫病醫療決策（SDM）。（陳婉玲報導）