心輔機制軍民協力 馬文君批：解決僵化制度面問題才能治本！

國防部報告指出，國軍以「個資保護、無須轉介、主動求助」為核心策略，自今年2月13日起推行「國軍心理健康照護方案」並與328所民間諮商輔導機構合作，提供諮商。然而，立委馬文君質疑，我們編這樣的預算，但若在基層制度、環境中，沒有找出真正問題，那預算再增加也沒有用。

國防部部長顧立雄今（19）赴立法院外交及國防委員會報告「國軍心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」，並備質詢。會中，國民黨召委馬文君特別質疑國防部，心輔預算增加，用以改善心輔機制與作為，但核心制度面、環境面的問題才要去解決，否則治標不治本。

基層問題很多的面向，馬文君指出，比如有沒有長官壓迫、有沒有虐待、有沒有暴力、有沒有不當命令、過度操課或不當勤務的安排、這個休假制度的僵化，這個牽涉到我們所有的領導統御，還有我們所有整體的政策，還有職場的環境。

她舉例，有很多家長來反應小孩原本很乖，可是進到軍中以後好像學壞了，賭博或者其他的習慣好像都來了，那像這樣子的狀況，可能就會造成他的財務有重大的缺口。甚至因為他缺錢，被很多黑道追債的時候，可能很多就自殺了。

國防部長顧立雄回應，國防部主要就是在從三級的防處架構出發去分析；如果是領導統御有問題的話，那我想我們相關的單位就要去注意到相關的領導統御的問題。

馬文君強調，靠三級架構分析出來沒有用，因為他的實質問題還是存在。當你（國防部）在一直增加預算，可是這些都是治標，我們要的是治本。她說，如果我們編這樣的預算，你只能治標，然後大家去求助以後到底結果怎麼樣？但卻沒有反過來去做治標的根本改善，也就是我們的制度面。這個是現在今天提出來特別要求的。

因時間關係，顧立雄則簡易回應，可以提供更詳細的書面資料，看怎麼樣去做改善。

