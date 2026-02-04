心連心送暖過好年 暖心雞湯受贈儀式溫暖登場

（王威元辦公室提供）

記者黃秋儒／新北報導

寒冬時節，溫暖更顯珍貴！長期推動寒冬送暖行動的新北市議員王威元，昨（3）日舉辦「心連心暖心雞湯受贈儀式」，此項活動今年已邁入第六年，特別結合民間企業鐿豐食品與利冠食品有限公司的愛心支持，於農曆年前捐贈黑蒜頭雞湯，送往三重、蘆洲地區的獨居長者 ，透過一碗熱湯，向長輩表達感謝與祝福，也為寒冬注入溫暖力量。

王威元表示，六年來寒冬送暖從未間斷，每一次走進社區、親手將物資送到長輩手中，心裡總是滿滿感動。尤其在三重地區，長期協助獨居老人送餐的慈暉志工，數十年如一日默默奉獻，不論天氣冷暖，始終堅守第一線，這樣的付出令人敬佩，也讓他更加珍惜每一次能為長輩服務的機會。

本次黑蒜頭雞湯由三重區區長王坤南與慈暉志工多位志工隊長代為接受。看著一碗碗熱湯被細心接過、妥善安排發送路線，這不只是一場受贈儀式，更是一場接力的溫暖行動。隨後由慈暉志工們親手將雞湯送到三重地區每一位獨居長者家中，讓關懷不只停留在現場，而是真正走進長輩的日常。

本次受贈對象包括三重、蘆洲地區的獨居老人及老人共餐據點。王威元也特別感謝企業夥伴的善心響應，讓公益行動能年年延續、持續深化。他強調，未來仍會持續媒合企業與社會資源，讓關懷不只是一次活動，而是一條長久相伴的溫暖道路。希望藉由實際行動，讓長輩知道他們的奉獻沒有被遺忘，也讓晚輩有機會向長輩表達感恩之情。

活動最後，王威元也向長輩們送上祝福，祝願大家「馬有健康、馬有好運」，也祝福所有關心公益的夥伴與市民朋友平安健康，在新的一年裡，繼續用一點點心意，串起更多心連心的溫暖。