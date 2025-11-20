心連花蓮被感溫馨 南市昆和之友會捐贈5000床涼被助受災戶溫暖過冬





愛不分彼此，不涉政治，是零距離的呈現。台南市沿海地區是丹娜絲風災受害最嚴重的地區，為體恤樺加沙颱風受災的花蓮民眾，台南市昆和之友會發起送愛至花蓮行動，4天就募集5000床涼被。19日，台南市議員陳昆和等多人專程送往花蓮，花蓮縣長徐榛蔚慰勉辛勞並頒發感謝狀致謝。徐縣長表示，每一床涼被代表著社會的關懷力量，帶給受災家庭無限希望與溫暖。

樺加沙颱風帶來的暴雨，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，造成光復鄉市區嚴重災情。昆和之友會理事長陳中正表示，全體國人同島一命，出錢出力，期能助災民早日走出難關。該會發起送愛至花蓮活動，募集5000床涼被，9月30日發動會員捐款，陳昆和議員率先贊助500床，174位善心人士響應，5000床涼僅4天就達標，顯示愛不分彼此，丹娜絲風災的受災戶把更大的愛傳送給花蓮災民。

陳昆和議員畢業於花蓮師專，對花蓮的受災戶感受比其他人更深。除個人捐贈外，也發動花師校友共襄盛舉。他表示，丹娜絲風災造成台南大北門區受災嚴重，昆和之友會發起送暖行動，募集2970件暖被，助災民溫馨過日子。此次再度號召善心人士傳愛，把溫暖送給花蓮樺加沙風災受災地區民眾，當寒冬夜晚來臨，也能感受來自台灣另一端的愛心。

5000床涼被分裝在2部大貨車，19日由陳昆和議員、服務處副主任黃三易、昆和之友會理事長陳中正、執行長陳清南、花師台南校友會理事長陳順豐、國王家族羽絨服飾工廠董事長張慶鐘、正億棉廠董事長吳松儒等人壓運送至花蓮縣政府。花蓮縣長徐榛蔚在縣府招待室主持受贈儀式，東華大學花師教育學院院長潘文福、花蓮縣中醫師公會理事長暨花師校友黃輝榮等出席見証。

徐榛蔚縣長表示，感謝陳昆和議員、昆和之友會及出席貴賓，此行跨區送暖，每一床涼被代表著社會的關懷與力量，使災後家庭在重建的道路上感受到希望與陪伴。縣府後續會把涼被分送至光復鄉、鳳林鎮及其他受災家庭，協助災民好過冬。

陳中正理事長表示，此次送愛至花蓮行動，匯集昆和之友會與花師校友會會員們的愛心，5000床涼被順利送抵花蓮，也讓集小愛成大愛的精神得以具體實現。感謝174位善心人士同伸援手，成為花蓮災後重建的重要後盾。此行沿花東縱谷台9線深入光復、鳳林等受災區域，仍可見多處災後重建尚在進行，許多地方依然滿目瘡痍，重創景象歷歷在目，提醒著災後重建之路，仍需各界持續關心與協助。

陳昆和議員表示，他於民國70年畢業於花蓮師專，花蓮是他的第二個故鄉，此行肩負著情感與責任。感謝正億棉廠與國王家族羽絨服飾工廠，2家丹娜絲風災受災企業願意挹注資源參與義行，展現台灣最可貴的互助精神。期盼藉此拋磚引玉，喚起更多人關注災後需求，讓更多力量投入重建行列。

