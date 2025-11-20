心連花蓮~“被”感溫暖 昆和之友會捐贈 5000 床涼被予花蓮縣府

臺南市昆和之友會再次完成送愛行動，捐贈 5000 床涼被予花蓮縣政府。（陳昆和提供）

記者蔣謙正/綜合報導

臺南市昆和之友會繼 7月7 日丹娜絲風災時，在台南大北門區展開送暖行動並送出 2970 件暖被後，再度號召眾力，於樺加沙颱風後發起「送愛到花蓮」計畫，短短四天獲得 174 位昆和之友會及花師校友會等社會善心人士的熱情響應，成功募集 5000 床四季涼被，展現持續關懷災區的行動力與善念，19日出動兩輛大貨車進行送暖行動。

花蓮縣長徐榛蔚在縣府招待室主持授贈儀式。（陳昆和提供）

此次行程特別沿花東縱谷臺9線深入光復、鳳林等災區去實地勘察災後現況，仍有多處重建工作持續進行。而且因馬太鞍溪橋臨時便道被毀壞須改道，因而延誤行程，可見災後交通仍相當脆弱，重建之路亦需各界持續投入與關心。

此趟送愛到花蓮之行，從台南一路跋涉到花蓮，旅途雖然辛苦、風塵僕僕，但看到災區鄉親的需要，一切辛勞都值得了。

19 日下午昆和之友會一行人抵達花蓮縣政府，由花蓮縣長徐榛蔚在縣府招待室主持授贈儀式。縣府將於後續把涼被分送至光復鄉、鳳林鎮及其他受災家庭，協助居民在冬季前獲得實質支持。

徐縣長表示，感謝陳昆和議員及昆和之友會陳中正理事長，也特別感動和感謝正億棉廠股份有限公司及國王家族羽絨服飾工廠兩位董事長親自撥冗出席與全力贊助「跨區送暖」，讓每一床涼被不僅是物資，更代表著社會的關懷與力量，使災後家庭在重建的道路上感受到希望與陪伴。

陳中正理事長指出，此次行動匯聚昆和之友會會員與花師校友會會員的愛心力量，讓 5000 床涼被順利送抵花蓮，也讓「集小愛成大愛」的精神得以具體實現。他感謝 174 位善心人士在關鍵時刻伸出援手，成為花蓮災後重建的重要後盾。

陳昆和議員談到，他民國70年畢業於花蓮師專，花蓮是他的第二個故鄉，此行肩負著情感與責任。他特別感謝兩家受災企業——正億棉廠與國王家族羽絨服飾——在自身仍受颱風影響的情況下，依然願意挹注資源、參與義行，展現台灣最可貴的互助精神。他期盼藉此拋磚引玉，喚起更多人關注災後需求，讓更多力量投入重建行列，共同成為家鄉的支柱。

陳昆和議員（左）民國70年畢業於花蓮師專，花蓮是他的第二個故鄉，此行肩負著情感與責任。（陳昆和提供）

出席活動的貴賓還包括東華大學花師教育學院院長潘文福、花蓮縣中醫師公會理事長暨花師校友黃輝榮、昆和之友會執行長陳清南、東華大學台南花師校友會理事長陳順豐、國王家族羽絨服飾觀光工廠董事長張慶鐘、正億棉廠股份有限公司董事長吳松儒、台南市議員副主任黃三易等人，共同見證這項跨區合作的善舉。

活動最後，徐縣長親自致贈感謝狀及花蓮名產，並與全體貴賓一同合影留念，為此次跨區送暖行動畫下溫馨而有力量的句點。