心酸數字曝光！弱勢兒少省錢不吃飯 比率創近4年新高

展望會呼籲社會大眾正視兒少生存倒退的警訊，加入展望會「紅包傳愛──讓孩子成為更好的大人」行動。（林良齊攝）

據台灣世界展望會11日發布的《2021-2024台灣經濟弱勢兒少需求動態趨勢報告》指出，有23％弱勢兒少為了省錢不吃飯、比率創下近4年以來新高，也有3000餘名兒少經常以低營養食物果腹，台灣世界展望會指出，弱勢家庭多數仰賴不穩定的非典型工作維生，而物價通膨等對他們更是影響重大。

報告指出，受到經濟壓力影響，25％國中以上兒少決定畢業後不繼續升學、也創下4年新高，而無故未上學的兒少中也有19.2％表示是因為「想去打工賺錢」，且國中以上兒少中半工半讀比率達26.1％、也創下近4年新高，投入工作的兒少中有7％兼任多份工作，周工時達40小時以上。

廣告 廣告

小時候家中經濟不寬裕的池紹華是展望會的受助童，7歲起就在菜市場協助搬菜、國小也曾到工地幫忙推磚頭，國中則到髮廊擔任學徒，也曾協助展望會兒少義剪，目前則擔任法律顧問，他用自己的經歷鼓勵弱勢兒少，也回饋長期陪伴的展望會，利用專長為孩子開理財課，讓孩子不要掉進貧窮的循環。

台灣世界展望會事工規劃部主任何冠廷表示，雖然經濟壓力大，仍有56％兒少期待自己至少畢業，也有部分兒少打工的目的為「為了未來做準備」、「為了儲蓄」等，顯示脆弱兒少沒有被動接受命運，而是為「未來投資者」，也是世界展望會透過各項輔導金、助學金、青少年自立預備與職涯培力的介入重點。

展望會呼籲社會大眾正視兒少生存倒退的警訊，加入展望會「紅包傳愛──讓孩子成為更好的大人」行動，在歲末年終為脆弱兒少與家庭捐款送出助學、健康、平安、希望紅包，實現他們穩定就學、穿暖吃飽、安心逐夢的心願。捐款可洽台灣世界展望會官網。

更多中時新聞網報導

NBA》榮升熱火一哥 阿德巴約熬出頭

TPBL》威力斯凶猛雙廿 戰神延長險勝海神

ACON票房遇冷舒華主持仙氣飄飄秀美腿