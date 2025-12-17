心靈大師「逼同婚、互摸」狂詐近5300萬 2女師已1死

自封「心靈大師」的張淑珺與同夥陳美妃，在十年內詐取4名學員共計近5300萬元。（示意圖／翻攝自Pexel）





自封「心靈大師」的張淑珺與同夥陳美妃，涉嫌鎖定身心、人際狀況不佳，甚至罹患重大疾病的學員，透過恐嚇、羞辱、暴力威嚇等手段，在十年內詐取4名學員共計近5300萬元。台北地檢署15日偵結，依恐嚇取財、詐欺等罪起訴陳美妃，張淑珺則因已身亡獲不起訴處分。

檢方調查，67歲的張淑珺於2013年起在新店區設立「帕拉淨心養生莊園企業社」及「新心人類非凡教育訓練有限公司」等機構，她與陳美妃對外招收「靜心課程」學員，兩人利用話術，藉由按摩課程親近、攀談學員，專門挑選罹患重大疾病、身心脆弱或生活不如意的民眾作為詐騙目標。

廣告 廣告

鎖定目標後，張、陳誆稱如果沒有加入課程或持續上課，就會「沒救、必死無疑、死得很難看」，其中有一名罹癌的王姓婦人與其兒子被嚇得不斷掏錢上課，陸續繳交高額學費，兩人為了徹底控制學員們，要求他們住在其掌控的房屋內，全面介入其生活起居與財務狀況，並取奇怪綽號羞辱。

更誇張的是，張、陳不顧學員性向及意願，強迫他們「相互結婚」以取得彼此的財務資訊，更要求男男學員同婚，在其他學員面前互相愛撫，或穿著女性內衣拍照上傳群組，若有學員不聽話，就會以「心靈突破」的名義，要求進行自我懲罰，包括撞牆、青蛙跳或掌摑，此外，學員還被要求外出跑外送，將賺到的外送費全部上繳作為學費。

檢方指出，4名提告學員在這種精神操控與威權支配下，共奉獻了5298萬6139元，因受害者忍無可忍報警求助，才讓事件曝光，而張淑珺在調查期間身亡獲不起訴，陳美妃則被依強制、恐嚇取財、詐欺取財等罪嫌提起公訴。

