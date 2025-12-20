心靈尋根台東之旅 重溫上人衲履足跡

由台北慈善農耕隊30多位志工，到台東展開一趟尋根之旅，了解上人早期在台東走過的足跡。即使志工經由書籍或影像，上人口述歷史，已熟悉這段過去。但親自走一趟，依舊是充滿感動。

台東慈濟志工 劉文瑞：「師父之前走的路，比這個還要難走，65年前，師父走的路更難走。」

一座都蘭山，志工循著上人早期足跡。原始森林樣貌，走到高山處，俯瞰鹿野的景貌。

台東慈濟志工 劉文瑞：「以前沒橋的時候，都要涉溪，涉溪而過，才能到另一邊。」

台東慈濟志工 劉文瑞：「這片黃黃種稻的地方，和這一塊平平的地方，以前也都是溪流，以前都是溪，當時溪的寬度差不多，500到800公尺，師父要怎麼涉溪而過的。」

從這段溯溪登山求道探險。憶及1960年，上人與修道法師兩人，落腳台東鹿野王母廟。再到各個不同地點。台東糖廠看見日文版的《法華經大講座》，初次閱讀無量義經。

台東慈濟志工 蔡秀琴：「無量義經就是在這裡看的，就是在這個地方，就是在糖廠的宿舍。」

以及台東佛教蓮社，上人尚未落髮時，與修道法師在這裡弘法。

長志法師：「證嚴上人推動人間佛教，太虛大師也好，或是印順導師也好，他們都推廣人間佛教。」

北區慈善農耕隊，台東尋根之旅。兩天行程，依循上人早期在台東的種種因緣。即使透過書本或影像，早已熟悉這段歷史，但親自走一趟。

慈濟志工 嚴寶雲：「有很多上人早期的因緣，我想哭了，應該更發心立願。」

這也是另一種心路歷程，決心與法喜。

「歡喜嗎，歡喜。」

