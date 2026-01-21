心靈尋根驚喜祝福 在台度過難忘生日

西班牙尋根團，來到高雄靜思堂與上人分享，其中"奇瓦"明愛會負責人「露易莎」，正巧碰上55歲的生日，上人親自送上祝福，露易莎感動許願，希望未來能帶家人重回台灣團聚。

「祝福你，生日快樂。」

親自接受上人的祝福，西班牙"奇瓦"明愛會負責人露易莎，來台尋根期間，剛好遇到生日，驚喜一波波。

「祝你生日快樂，祝你生日快樂。」

精舍師父接力慶生，還有慈濟志工方漢武，貼心提供專屬露易莎的蛋糕。

廣告 廣告

「他希望可以再回這裡，他也希望，他也把他的家人可以帶來。」

靜思精舍 德霈法師：「那希望他有一個很好的感覺，將這一分溫暖帶回到西班牙。」

西班牙志工 露易莎(志工口譯)：「她沒有想過，會有一個這麼大的驚喜，其實她之前都不敢講(生日)，到昨天 她還不敢說。」

慈濟志工 方漢武：「既然要做主人，上人特別交代，來自全世界的所有師兄師姊，來到回到家的感覺，想說巧克力，他們應該比較喜歡的，馬上就製作。」

「食輪轉，法輪轉，迎接你進入我們慈濟大家庭。」

南台灣溫暖的氣候及人情，在這天，露易莎55歲的生日，必定是一個永生難忘的日子。

更多 大愛新聞 報導：

口腔癌定期篩檢 保健康同時守住面子

鋪設連鎖磚 心靈故鄉迎海內外家人

