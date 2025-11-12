心靈影展週五台中起跑 擁抱「無界之心」與「萬象共舞」

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】2025心靈影展再出發！昨（11）日在台中秋紅谷的「心之谷永續教育園區」舉辦影展宣傳記者會，影展主題為「無界之心～萬象・共舞」，規劃15場電影放映，開放免費索票！昨日記者會，主辦單位邀請電影創作者、與談講師、台中市政府相關局處、企業與社團代表近百位嘉賓共同響應，透過影視作品倡議更循環、更友善的生活型態，邀請市民朋友於11月14日至23日前來台中秋紅谷參與影展。

新聞局專門委員劉仲偉表示，心靈影展從2017年開始辦理，是全台少數以「心靈」為主題的影展活動，美好的理念獲得大眾支持，市府亦給予經費補助及行政協力。在策展人文蓓蓓的用心擘劃下，每年都精心挑選來自海內外的多元影像故事，豐厚富足每個觀眾的身心靈；今年影展規劃出15場的電影放映，結合各領域專家影人的精彩對談活動，帶領觀眾解讀電影裡的多元文化，並分享精闢獨到的觀影視角，影展內容十分精采，邀請大家一起來看優質影片，從自身出發，落實於生活之中。

心靈影展策展人文蓓蓓分享，昨天是11 月11 日，自2021 年開始，與台中在地企業、文化團體及民間組織共同發起 「1111永續生活共好行動」，呼籲大眾重新思考消費模式與生活選擇，從「多買」走向「更好」，以行動推動永續生活方式的落地實踐。今年行動聯盟的主題是回到愛護土地的初心，希望每個人都能從心出發，一起加１為自己與世界多做一件溫柔而善意的事。此次影展從人與自己、人與他人、人與自然面向精選了多部影片，同時開幕影片《E.T. 外星人》是此屆的「與經典對話」單元選片，閉幕影片《交換禮物》將在秋紅谷公園中以露天電影院的方式進行，映後更將邀請超過10位的片中受訪嘉賓蒞臨現場與影迷互動。

文蓓蓓也進一步補充，今年影展片單豐富多元，在「人與自己」單元，選映《交換禮物》、《我命中注定的飯店》、《生命之舞》、《我們朝聖去吧》；「在人與他人」單元，挑選《獵人兄弟》、《鬼才之道》、《破地獄》、《你家就是我家》；在「人與自然」的單元，則選入《守護我們的星球》、《荒野機器人》、《薩滿男孩》、《喵的奇幻漂流》。此外，這屆影展特別規劃有「公益放映合作」單元，包括《冰的顏色》與第二屆水里影展八部精選短片。

記者會中，主辦單位特別安排 「心連萬象・幸福祈願」 儀式，並結合舒夢蘭導演環境紀錄片 《守護我們的星球》片段放映，邀請現場來賓共同為大地與眾生送上祝福。銅鑼與音樂聲流動，搭配線上祝福即時投影，現場氛圍溫暖而動人，象徵人心與宇宙的共振共舞。