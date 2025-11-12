心靈環保站 轉換壓力維持心力
好醫師新聞網記者王志成／台中報導
圖：鄭伊佐醫師表示，現代人生活步調緊湊、壓力沉重，是心血管問題的隱形推手／台中慈濟醫院提供
立冬已過將迎大雪，正是心血管疾病好發季節。台中慈濟醫院心臟血管外科醫師鄭伊佐，十一日參與「心血保衛站plus」講座，以臨床案例與專業數據，帶領大眾認識心血管疾病的危險訊號，呼籲從轉換壓力到維持心力，強調「穩定」與「預防」的重要。
鄭伊佐醫師表示，現代人生活步調緊湊、壓力沉重，是心血管問題的隱形推手，尤其根據統計顯示，臺灣壓力指數高居全球第2，更有96％的臺灣受訪者表示正處於壓力狀態。「血流就像水流，壓力太高會爆管，忽高忽低也會損壞。」他說明，若長期忽視壓力與血壓波動，容易導致血管內膜破裂，引發主動脈剝離等急重症。研究指出，急性升主動脈剝離若未及時手術，24小時內死亡率高達五成。
「每天趕時間，卻忘了心臟也需要休息。」鄭醫師提醒，情緒緊繃、焦慮與長期睡眠不足，都會造成血壓波動與自律神經失衡。許多人在工作壓力下出現胸悶、心悸，卻自以為只是疲勞。他強調這可能是血管過度收縮或血壓上升的警訊！他鼓勵大家學習放慢步調、練習深呼吸、培養放鬆習慣，「轉化壓力為心力，讓心臟有喘息的空間」。生活節奏放緩，血壓自然趨於穩定，心血管也會更健康。
情緒調適外，鄭醫師指出，改變飲食結構是預防心血管疾病的重要關鍵。他推薦「地中海飲食」與素食生活，強調多攝取全穀類、蔬果、堅果與植物油脂，減少紅肉與高鹽、高油食物。飲食改變能改善血管內皮功能、降低膽固醇，有助於維持血壓穩定。他也以慈濟醫療財團法人執行長林俊龍的研究進一步說明，長期素食者的血脂與罹患心血管疾病風險顯著低於葷食者，顯示素食是照顧心血管的好選擇。
