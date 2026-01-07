心靈的舒適漫遊！徜徉現代日式宅，迎接寧靜有序的美好日常！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 浩室設計

20 坪的混搭風小家，交織著謐雅灰階與淺暖木調，並融合現代與日式的美學精髓、在實用機能與風格美感中，尋得完美的平衡點。在每一個空間中，都能找到屬於心靈的舒適一隅。



玄關是生活的起始點，摩卡可可的深色調木櫃由入口延伸至公領域，以溫潤簡約的型態，巧妙地整合大量的收納機能，並藉由展示平台的留白，點綴柔和燈光照明，烘托了靜謐放鬆的氛圍。玄關屏風加入長虹玻璃材質和弧形收邊細節，化解穿堂煞的風水疑慮，更賦予溫暖的返家儀式感。



全然開放的公領域空間，展現開闊自由的舒適氣息，主牆面鋪敘灰調特殊塗料，沉穩自然的色彩中，亦展現紋理的細膩溫度感。開放式廚房空間規劃機能中島，採用淺可可色的牆面和燈具呼應整體色彩風格。外部的餐廳區同樣搭配木質餐桌椅，透過黑色的鐵件框架，挹注俐落個性感，也在生活中帶來溫潤自然的暖度。

全室空間鋪設木地板，包容了自由多元的生活情境，可以輕鬆地倚坐在沙發上，亦可席地而坐；客廳後方則將地坪稍作架高，以最簡潔的形式，輕盈地劃分出多功能區塊的範疇，打造出兼具休憩、閱讀、展示等機能的角落一隅。

