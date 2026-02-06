心靈缺口難填滿？馬斯克身價衝破27兆台幣 發「憂鬱文」嘆：金錢買不到快樂

全球首富馬斯克日前發文感嘆，「金錢買不快樂」。（翻攝自X@elonmusk）

全球首富馬斯克（Elon Musk）再度刷新人類財富天花板！隨著旗下航太巨頭 SpaceX 正式併購 AI 公司 xAI，馬斯克的個人身價在近日飆升至驚人的8,520億美元（約新台幣27.6兆元），穩坐世界第一富豪寶座。然而，這位坐擁富可敵國財富的科技巨擘，週四卻在X平台上發出一則語帶憂傷的推文，直言「說錢買不到快樂的人，是真的懂自己在說什麼」，並配上一個難過的表情符號，引發全球網友熱議。

併購大戲推升身價！馬斯克成為史上首位「8,000億美金」巨富

馬斯克發文表示，有錢買不到快樂，並搭配一個難過的表情符號。（翻攝自X）

廣告 廣告

根據《富比士》（Forbes）與《彭博》億萬富翁指數顯示，馬斯克的身價在短短4個月內完成「4連跳」。這次財富暴漲的主因在於SpaceX 以1.25兆美元的估值併購了xAI，讓馬斯克持有的股份價值噴發。

目前，馬斯克的身價已領先全球第二富豪、Google創辦人賴利·佩吉（Larry Page）超過5,700億美元。專家預測，若特斯拉（Tesla）能達成後續的營運里程碑，馬斯克極有可能在近期成為人類史上首位「兆元美金（Trillionaire）」富豪。

錢多真的比較快樂？研究顯示：財富也有「邊際遞減效應」

儘管身價已達天文數字，馬斯克對金錢的態度卻顯得矛盾。針對他的「金錢買不到快樂」論，學術界給出了有趣的解答。英國萊斯特大學社會學副教授巴特拉姆（David Bartram）指出，財富與快樂雖然正相關，但存在「邊際效益遞減」現象。

「一旦你擁有幾百萬美元，額外的財富對快樂的提升幾乎毫無意義，」巴特拉姆表示，對於超級富豪來說，快樂通常來自於「對世界做出貢獻」以及「善待身邊的人」，而非銀行帳戶數字的增加。

從政府效率部（DOGE）回歸！馬斯克：追求價值而非追求金錢

馬斯克近期在Podcast節目中也分享了他的價值觀，他認為與其直接追求金錢，不如追求提供「對社會有用的產品與服務」。他強調：「目標應該是創造大於消耗，成為社會的淨貢獻者，錢自然會隨之而來。」

有趣的是，馬斯克這波財富成長，部分也源於他離開川普政府的「政府效率部（DOGE）」後，重新將重心放回特斯拉與SpaceX的營運。雖然他在法律與併購案上動作頻頻，但這則「錢買不到快樂」的推文，似乎透露出在高處不勝寒的頂峰，全球首富也有著金錢無法填補的心靈缺口。

更多鏡週刊報導

淫魔艾普斯坦急救「腫脹照」曝光 頸部深紅勒痕、喉骨幾乎全斷

8億百歲人瑞「祕婚」68歲看護！子女上醫院搶人 律師揭法律戰勝負關鍵

住40樓等到懷疑人生！ 「曾是萬人搶購」屋主賠錢賣房：每天等電梯20分鐘