心靈課程專挑癌患、脆弱者「不上課會死」！逼撞牆互毆 邪師詐逾5千萬下場曝



負責經營帕拉淨心養生莊園、新心人類非凡教育訓練公司的張姓女子，與陳美妃共謀，2人不具備專業資格，卻開設靜心課程，專挑罹癌或職場受挫的民眾作為目標，要求高額費用，並透過言語恐嚇及限制人身自由等手段進行剝削，至少有4人被騙5298萬6139元，台北地檢署調查後認為陳女涉犯《刑法》詐欺取財、恐嚇取財等罪，依法起訴。至於張女因已死亡，檢察官處分不起訴。

張女在新北市新店區分別設立帕拉淨心養生莊園、新心人類非凡教育訓練公司，對外以2公司或「Master Coach新心人類未來學教育發展中心」名義，開設由張女及陳美妃共同規劃、教授的靜心課程。

北檢查出，張女對外以「Sauchi」自稱、陳美妃則自稱「Shivakari」，2人都沒有相關的專業資格，卻透過不知情的學員，以按摩課程為由，接觸、攀談挑選因自身或家人身體狀況、家庭關係不佳、罹患重大疾病而身心較為脆弱的學員作為詐騙對象，再以話術取信這些遭鎖定的人。

等他們卸下心房後，這些學員再介紹張女給他們認識，以張女曾出版「變成為自己的大老闆」書籍，在國外受過The Bright Path等心理學訓練等話術博取信任，再一步步由張女及陳美妃向這些上鉤的心靈脆弱者誆稱需加入2人所開辦的静心課程，否則就會沒救、死定了、必死無疑而且會死得很難看。

有罹癌患者及徬徨無助者4人信以為真，陸續加入2人開設的靜心課程，4人陸續支付共計5298萬6139元。等到4人加入後，張女、陳女利用在心靈成長團體內具有高度權威的地位，動輒以粗鄙的暱稱稱呼他們，還要求成員間相互結婚。

2人透過成員婚姻取得學員財務資訊，並獲知1名王姓學員因其祖母過世而繼承取得桃園市平鎮區平安路房屋訊息，再以上課需支付學費為由，要求王姓學員將房屋交由不知情的另一名學員出售，再將所得用以支付學費。

2人還要求學員間互相監督，要求學員在他人在場時，公開為猥亵行為、或穿著女性內衣拍攝照片上傳至群組、在群組內再以難聽粗俗的言詞辱罵，對這些學員施以精神操控、威權支配，若有學員不聽從他們的指示，則由張女、陳女2人以團體規範、心靈鍛鍊或「自我突破」等名義，指示違規學員自行撞牆、青蛙跳、掌摑等方式自我懲罰。

不僅如此，2人還以權勢威逼其中3名學員搬到彰化縣，要求其中1名學員擔任張女母親的看護，給予甚少的報酬，另外還以受訓為由，要求學員從事FOOD PANDA外送送餐等勞務，並令他們將報酬全數繳給張女，作為上課學費或繳納罰款。

全案爆發後在檢警偵辦過程中，張女於今年9月9日死亡，檢察官調查後認為陳美妃涉犯《刑法》詐欺取財、恐嚇取財、強制等罪，依法起訴。至於張女因已死亡，檢察官處分不起訴。

