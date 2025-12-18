心靈道場不染塵 歲末掃除福田用心耕

全台各地靜思堂，即將要舉辦社區歲末祝福，因此最近各地志工，也開始動員人力打掃心靈的家。像是新北市蘆洲區的志工，就有三百多人報名大掃除的工作，很多細微處都沒放過、用心整理。

強力水柱噴洗外牆，將洗石子牆面上的青苔，都沖洗乾淨。迎接即將到來的社區歲末祝福，蘆洲慈濟志工為靜思堂進行年終大掃除。

慈濟志工 葉金標：「今天人數(來得)非常地踴躍， 超過360位以上 每一個人，都做得非常地法喜充滿。」

志工 陳其甫：「我就是想說歲末祝福快到了，(靜思堂)要大掃除，我就來這裡幫忙做一些(清理)。」

志工們的清潔工作，不僅連停車場的汙水管都需擦拭，另外洗手間、各處的窗櫺隙縫，也都分配人力做整理。

志工 陳國欽：「可能我(年輕)體力比較好吧，爬上爬下是比較適合，大家一起來 就是團隊合作，這樣完成一件事(大掃除)，這種感覺滿好的。」

志工 陳翠娘：「用平常心去做就好了，不用想太多啦 是你自願做，又不是人家強迫你。」

大掃除的最後，是清點存放食材的倉庫，歲末祝福時要煮平安麵跟民眾結緣，很多細節得格外用心。

慈濟志工 粘玉燕：「我們必須要將環境整理乾淨，還有一些東西歸位啦，到時候來參加歲末祝福的，社區大眾能夠安心地享用(平安麵)，也歡喜地我們精舍師父的祝福。」

