心願漲價！羅馬「特雷維噴泉」許願池將收門票 每人要價2歐元

還沒許願先給錢！義大利首都羅馬的知名地標「特雷維噴泉」（Trevi Fountain，俗稱許願池），未來想近距離參觀可得先掏錢。羅馬市政府宣布，自明（2026）年2月1日起，遊客若要靠近噴泉欣賞，需支付2歐元入場費才行。

許願變貴！綜合外媒報導，羅馬市長瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri）表示，特雷維噴泉收費，主要用於景點維護與人流管理，「2歐元（約74元新台幣）不算多，但能讓觀光動線不那麼混亂。」

市府預估，光是許願池一年就可帶來650萬歐元（約新台幣2.4億）的可觀收入。

這項措施是羅馬新一波博物館與古蹟收費制度的一環。部分原本需付費的景點，將對羅馬市民免費開放；但對外地遊客來說，未來包含許願池、拿破崙博物館等6處景點則須付費入場。

不過，遊客仍可像現在一樣，在遠處免費欣賞噴泉，只是若想走近拍照、感受氣氛、許願的話，就得乖乖買票；此外，5歲以下兒童、身心障礙及陪同者仍免收費。

特雷維噴泉建於18世紀，每天平均吸引約3萬名遊客到場參觀並許願。去（2024）年整修後，市府已實施排隊與人數管制，同時限制場內最多400人，避免過度擁擠。

