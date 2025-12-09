心願達成！ 朴寶劍騎UBIKE遊高雄 攜李惠利拍「寶劍樹」

韓星朴寶劍在AAA頒獎典禮結束後，於社群平台分享了他在高雄的精彩旅程。（圖／翻攝＿朴寶劍IG）

AAA頒獎典禮圓滿結束，朴寶劍8號在社群上發文，不只騎乘共享單車UBIKE遊高雄，還帶著女星李惠利打卡地標「寶劍樹」，就有粉絲帶著小卡特地打卡同款景點，而朴寶劍頒獎前一晚還吃了道地肉燥飯，讓店家又驚又喜。

AAA頒獎典禮圓滿結束後，韓星朴寶劍於8日在社群平台發布了他在高雄的遊記。身穿橘色風衣的他成功騎上了台灣的Ubike，這對他來說是個特別的成就，因為上次來台時因不熟悉操作而未能體驗。這次他成功註冊電子票證騎乘，引來網友紛紛留言祝賀他終於實現了這個願望，有粉絲甚至表示想看他的一卡通圖案。

不只騎乘共享單車UBIKE遊高雄，朴寶劍還帶著女星李惠利打卡地標「寶劍樹」。（圖／翻攝＿朴寶劍IG）

即使在平日，許多粉絲也一早帶著小卡特地前往中央公園，希望能拍攝與偶像同款的照片。值得一提的是，中央公園內已經出現了「寶劍樹」這個地標。Google地圖上這個地標已有89則評論，獲得了5星好評。這棵榕樹是朴寶劍在8月高雄見面會後打卡的地點，相隔四個月再度來台，這次他還帶著李惠利一起來朝聖，兩人在樹前拍照留念。

高雄中央公園這裡成為了熱門的拍照地點，吸引了許多台灣人前來打卡。（圖／TVBS）

在短短兩天的高雄行程中，朴寶劍頻繁穿梭於市區，多次被粉絲捕捉到身影，掀起了一波追星熱潮。他也沒有錯過高雄的道地美食，在頒獎前一晚造訪了位於青年一路上的必比登推介餐廳，點了腿庫飯和湯品作為晚餐。店家人員表示，朴寶劍點的餐點與一般民眾差不多，展現了親民和熱情的一面。

朴寶劍在社群貼文中以《苦盡柑來遇見你》的劇名向所有工作人員表達謝意，分享了一系列高雄遊記照片以及與其他韓星的合影。這篇貼文在不到一天的時間內就吸引了超過100萬名粉絲湧入互動，展現了他在台灣的超高人氣。

