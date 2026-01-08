心香取代燒香 展現虔誠同時護健康

有醫師分享，一個家庭因為阿媽有燒香拜拜的習慣，持續30年下來，發生了全家鉛中毒的悲劇。到底香裡的鉛對人體會有什麼影響？除了鉛之外，香裡還有什麼樣的毒素？我們來看毒物科醫師怎麼說。

持香許下心願，在宮廟隨處可見虔誠的民眾。而有些人也會在家裡燒香拜拜，不過如果貪小便宜買到劣質香，很有可能會有健康疑慮。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海：「像劣質的香就擔心說，它會含有一些重金屬，特別是含有鉛，也擔心說我們在燒香當中，如果香裡面有鉛，也可能會導致鉛的中毒。」

香是由竹籤、黏著粉以及各式香料組合而成，而重金屬往往都藏在劣質的染劑或助燃劑等添加物中，如果不是買到天然香，長期在密閉空間燃燒，就有鉛中毒風險。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海：「它(鉛)對全身的器官都有影響，例如說它造成慢性貧血，會影響腎功能 造成腎功能異常，也會引起心血管疾病 特別的話，鉛也會起一些神經系統方面毒性，像小孩童的話 他可能會增加，過動兒 注意力不集中的風險。」

實際走訪佛具店，才發現其實已經很少人在買拜拜用香。業者張先生：「五年(前)開始，(民眾)都開始慢慢的沒在用(香)，很少在用，香 金紙 鞭炮這些，慢慢的都沒在用。」

現代人不用香的原因，除了高樓林立，在家拜拜不方便，另外就是環保意識的抬頭，焚香產生的PM2.5，也就是細懸浮微粒，仍然不容小覷。林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海：「它(PM2.5)長期有這樣，吸到我們的呼吸道，它可能會引起呼吸道方面疾病，肺部疾病，細懸浮微粒PM2.5，也算是一種致癌物質，它會增加肺腺癌的風險。」

農曆新年就要到了，許多人家中都有拜拜的習慣，在買香的時候一定要注意成分。不過最好還是以手代香，既虔誠，也能愛護地球。

