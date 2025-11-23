心齋橋人潮依舊爆滿！林氏璧：算中國旅客少了仍難「空街」
[Newtalk新聞] 近期外界關注中國旅客赴日人數是否減少，不少人以日本各大鬧區人潮作為觀察指標，臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》林氏璧指出，單從街道人流很難判斷中國旅客是否變少，尤其大阪心齋橋等熱門觀光區長期以來人潮眾多，就算中國旅客減少，現場視覺上仍可能十分擁擠。
林氏璧表示，近日有網友拍攝心齋橋筋商店街，驚訝人潮依舊爆滿，但拍攝時間適逢日本三連休第一天，加上紅葉旺季，本身就是旅遊高峰期，疫情後報復性旅遊回流，該地平日便相當熱鬧，並非近期才特別擁擠。
根據統計，今年1至10月訪日旅客累計達3554萬人，主要來源包括中國820萬人、韓國766萬人、台灣562萬5900人、美國273萬人與香港201萬人，林氏璧以簡單數學比喻，假設一條街原本100個人，把中國旅客所佔的23%扣除後仍剩77人，「依舊很擠，很難拍到空景，更別提還有大量日本本地旅客與國內觀光。」
他也強調，「是否感覺人潮變少」取決於各國旅客的地區分布，而非單一商圈的景象。依日本觀光廳統計，台灣旅客分布最為廣泛，在全國47都道府縣多數縣市的過夜人數中排名第一；韓國旅客則集中於九州等近距離地區；中國旅客多集中在東京、大阪、京都與富士山等黃金路線，因此若要觀察中國旅客減少的具體影響，應從其占比高的特定區域著手，而非僅以心齋橋人潮判斷整體觀光市場變化。
更多Newtalk新聞報導
賴清德曬日水產照相挺 馬文君酸：是班班吃干貝的高度？
面對中國抵制日本 李逸洋喊「台灣人買爆、玩爆」力挺到底
其他人也在看
揭密！ 夾心餅乾日產量近4萬片 糕餅業二代低潮創業
民視新聞／綜合報導拜訪親朋好友，或到廟裡拜拜時，很多人會帶餅乾禮盒，但你可能沒想過，花生肉鬆夾心餅乾的創意研發，靈感竟然是來自早餐店。老字號糕餅店二代李漢翊，是七年級生，疫情時，跟家中決裂，負氣創業，六年過去了，現在的他，不但營業額破億，也明白創業不簡單，同時也終於跟家裡破冰。倒出麵粉，反覆搓揉，餅乾體從一開始的人工打麵糰，就很講究。靜置一個晚上，將麵團放進餅乾機，短時間，逼出油脂，經過5分20秒，香氣逼人的餅乾出爐，但這時候，工廠的另一邊，也沒閒著過。把焦糖加入沸水煮化，冷卻固定，無論是焦糖餡、花生餡或是巧克力餡，下一步加入擠餡機中，別小看這倒入機台的動作，研發時困難重重。夾心餅乾研發長 王怡文：「太熱的話，可能溫度太高，那這樣的話，容易造成機器的損壞，那如果太冷，像冬天最近比較冷，或是有寒流來的話，巧克力的話又會比較快凝固。」民視記者 葉為襄：「實際進到產線觀察，其實這個位置的作業員，動作必須相當靈敏，因為從擠完餡，再到對齊好四邊的直角，再送給他的夥伴，其實反應時間不到兩秒，一分鐘就可以做出40顆餅乾。」講究員工訓練，力拼外銷的餅乾禮盒，一天產量就將近4萬個，六年下來營業額破億，七年級的創辦人李漢翊從未在鏡頭前曝光過，其實他生長在知名老字號糕餅店。夾心餅乾創辦人 李漢翊：「因為那時候，我跟家裡決裂，所以其實出來創業，是背負著那種不能輸的心情。」夾心餅乾創辦人 李漢翊：「我創業印象中比較深刻的是，我跟我的一個夥伴一起創業，應該說好朋友，然後那時候我們租一間15坪不到的一個小工作室。」回想起六年和好友一起創業，好友切雞肉做中盤商，他在旁邊挑戰手工餅乾。夾心餅乾創辦人 李漢翊：「肉鬆花生它，其實它的創作，就是研發這個靈感來源，其實是我很喜歡吃，就是我每次去早餐店，我都一定會點那個花生吐司夾肉鬆。」夾心餅乾創辦人 李漢翊：「我一開始創業就想走國際市場，台灣的東西如果是好的，我覺得就應該值得被世界看到。」疫情時期，不少品牌倒閉，但李漢翊反而看到一線生機，把在家中學的行銷手法用在創業，用最低成本打進百貨通路，同時經營電商，六年過去，他也因為懂了創業艱辛和家人破冰，李漢翊鼓勵台灣創業人挑戰外銷，不受限市場，夾心餅乾的台灣味，儼然已經成為餅乾界潛力新星。原文出處：揭密！ 夾心餅乾日產量近4萬片 糕餅業二代低潮創業 更多民視新聞報導搶攻中秋商機! 老字號肉乾品牌推新品 主打健康無添加「8種台灣美食」日人超怕？一票人驚「1物」沒上榜對花生過敏？ 美研究揭從小吃可大幅降低風險民視影音 ・ 4 小時前
TWICE今晚高雄開唱！ ONCE塞爆世運主場館
韓國女團TWICE今（22）晚將在高雄世運主場館開唱，粉絲盼了10年終於等到子瑜回家，粉絲一早就在搶購周邊商品，下午VIP區的粉絲們搶先看偶像彩排還有應援車繞街，氛圍感拉滿，不過周圍也出現很多違規擺攤台視新聞網 ・ 18 小時前
日本住宿狂降價！旅日達人點名「3大熱區」一票人點頭
生活中心／張予柔報導日本首相高市早苗近期在國會表態「台灣有事就是日本有事」，此言論不僅引發中日關係緊張，也在旅遊市場掀起波瀾。中國政府先呼籲民眾勿赴日旅遊，導致多數旅行團及自由行旅客退訂行程，又宣布暫停進口日本水產品，這也讓台灣網友注意到，日本部分地區的住宿價格出現波動。對此，旅日達人林氏璧也分析了價格下滑的原因。民視 ・ 23 小時前
中日緊張升溫！池田清彥警告日本「一旦與中國開戰必敗無疑」
[Newtalk新聞] 日本知名生物學者、早稻田大學名譽教授池田清彥於 22 日在社群平台（X）提出警告，表示若日本因首相高市早苗的強硬發言而與中國爆發衝突，日本將在戰爭與經貿兩方面陷入危機。他強調，一旦停止貿易往來，日本將面臨嚴重麻煩，而若真的開戰，日本更是「必敗無疑」。 日本首相高市早苗近日針對「台灣有事」的強硬言論引發外界議論，對此，池田清彥公開表態，直指若日本與中國關係持續惡化，不但貿易將面臨中斷風險，甚至可能因衝突升級而造成無法承擔的後果。他在社群平台 X 上強調，停止與中國的貿易，日本「將面臨相當大的麻煩」，而一旦爆發戰爭，日本更是「必敗無疑」。 日本首相高市早苗近日針對「台灣有事」的強硬言論引發外界議論。 圖：翻攝陸網/人民網（資料照片） 池田表示，日本當前的問題在於如何避免這兩種災難同時發生，他指出，中國與日本若撕破臉「沒有任何好處」，因此唯一解法，就是放下高姿態與意氣之爭，以堅韌與持續性的談判方式來維持局勢穩定，他強調這並非退讓，而是一種能確保國家利益的必要策略。 事實上，池田在 16 日便對高市早苗的發言提出質疑，他批評高市以強硬表態博取網路右翼掌聲，沉迷於短暫快感新頭殼 ・ 1 天前
TWICE高雄開唱5.5萬人齊看煙火！娜璉繁中發文喊：很謝謝你們
南韓人氣女團TWICE出道十年首度來台，連續兩天在高雄世運主場館開唱，也是「台灣女兒」子瑜首次回到家鄉開唱，兩場共吸引超過11萬人朝聖。今（22）天首場演唱會完美落幕，官方在演唱會結束５後火速發出大合台視新聞網 ・ 13 小時前
陸客沒了？日人振奮「東京街頭空曠舒服」 他：拍錯地方
近期大陸及日本關係緊張，大陸官方連續發布旅遊提醒、航空公司也同步開出「日本航線免費退改」，如今有日本民眾就分享一張池袋車站空蕩蕩的照片，直呼：「池袋竟然這麼空曠舒服！」不過旅日達人林氏璧卻不這麼認為，並一語道破真相。中天新聞網 ・ 1 天前
赴日榜單台竟是「這排名」 他驚：台灣才多少人！
生活中心／尤乃妍報導一名網友於PTT上發文分享，台灣人實在太愛去日本。看了日本政府統計的9月赴日旅遊國家發現，台灣竟然排名第3！跟第1名中國78萬人比起來只差了20萬，讓他不禁驚呼「台灣才多少人！」甚至預估今年台灣人到日本旅遊的人數可能破650萬，等於每4人就有1人去日本玩。民視 ・ 21 小時前
TWICE等演唱會加持 高捷：周末35萬人次創今年最高運量
高雄周末有多場大型演唱會，除了TWICE，還有伍佰、孫淑媚等歌手到高雄演出，吸引海內外大批粉絲朝聖。高雄捷運公司今天（23日）表示，市府這次藍色應援更加成功，昨天捷運運量高達35萬人次，是今年全年度最高運量；另外，輕軌也有5.4萬人次。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 3 小時前
鄭麗文沒那麼笨！吳崑玉揭黃國昌背後盤算：不可憐他一下？
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌近期剛會面完，外界對於藍白在2026、2028是否能合仍有疑問。政治評論員吳崑玉說，鄭麗文清楚民眾黨的狀況、沒那麼笨，會跟黃國昌見面是在應付黨內部分聲音；他也說，黃喊2026就要聯合政府，這就是在討「副市長」的職位，「你還不可憐他一下嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
「去一次就後悔」的國家票選結果出爐 2國家遭網公認三大敗筆
台灣人熱衷於出國旅遊，機場大廳總是熙來攘往，充斥出遊旅客。有網友好奇眾多熱門旅遊國家中，究竟哪個國家會讓人打定主意「去過一次就不想再去了」，貼文一出，立刻引起熱烈反響。不少回應都將矛頭指向南韓，認為當地的美食與觀光地缺乏獨特性，讓人興不起舊地重遊的念頭。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
日本越來越向台灣？疫後遊日他見「4景象」直呼感覺變了 網嘆：對日本人早沒濾鏡
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導日本首相高市早苗日前的「台灣有事論」，引發中國不滿，呼籲國民暫緩赴日旅遊，讓許多台日網友叫好，不過有一名網友近日發...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
難逃魔咒？甘迺迪外孫女驚爆罹血癌 骨瘦如柴壽命「僅剩1年」
美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的外孫女施洛斯伯格（Tatiana Schlossberg），近日自曝罹患罕見突變型急性骨髓性白血病（AML），醫師告知她「僅剩不到12個月壽命」，她並自述與病魔抗爭過程。中天新聞網 ・ 3 小時前
范冰冰奪影后！工作室發文「未提金馬獎」喊：寶島的最佳女主角 突刪文
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，由方郁婷《大濛》、劉若英《我們意外的勇氣》、林依晨《深度安靜》、高伊玲《我家的事》、范冰冰《地母》爭獎。最終影后由《地母》范冰冰拿下，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。范冰冰工作室則在微博發文喊「榮獲來自寶島的最佳女主角」，不過事後該貼文遭刪除。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
美智庫報告：嚇阻中共犯台 制裁可作為重要工具之一
（中央社記者侯姿瑩華盛頓22日專電）美國智庫蘭德公司一份報告指出，嚇阻中國攻擊台灣是華府及其盟友安全規劃的核心焦點；像是制裁等經濟措施可作為嚇阻工具組合的重要元素，並結合外交、軍事等手段，盟友與夥伴也須共同參與，以發揮最大效力。中央社 ・ 5 小時前
搶山城支持？林岱樺第二場造勢在旗山 邱議瑩：祝福
高雄市 / 綜合報導 民進黨立委林岱樺，昨(22)日在旗山舉辦第二場造勢活動，她月初在岡山的造勢，喊出3萬人次，因此今天更受矚目，主辦單位也喊出，今天有2萬人參與，至於地點旗山，向來都是同黨對手邱議瑩大本營，林岱樺也被認為，搶攻山城支持度，邱議瑩回應，祝福林岱樺活動成功，另外兩人，賴瑞隆和許智傑，同樣行程滿檔，初選將近，綠委4選1出戰港都，誰都不敢鬆懈。 立法委員(民)林岱樺說：「用了整整8個月的時間，用盡各種手段要讓岱樺斷手斷腳。」民進黨立委林岱樺，情緒激動喊出自己的心聲，昨(22)日下午在高雄旗山，舉辦第二場晚會，11月初在岡山首場造勢，喊出創下3萬人次後，這回的造勢場也格外受關注。後援會大場面進場，主辦單位宣布現場有2萬人參與，林岱樺再度直搗三山地區，而旗山向來都是同黨對手，邱議瑩大本營，林岱樺被認為搶攻山城支持度，布局意味相當濃厚，立法委員(民)林岱樺說：「請求給岱樺一個公平的對待，不就是我們大旗美鄉親的心聲嗎。」而同樣有意出征高雄市長選戰的女將邱議瑩，昨(22)日行程滿檔，早上在美濃出席活動，推銷好吃的白玉蘿蔔，和鄉親合照展人氣，下午繼續跑活動，對於旗山造勢她這樣說，立法委員(民)邱議瑩說：「旗美地區現在已經進入了觀光旺季，昨(22)日也開始美濃的白玉蘿蔔節，祝福同志，林岱樺委員的活動舉辦成功。」高雄民進黨立委4選一，綠營女將拚人氣，其他兩位也沒在讓，資深媒體人王瑞德VS.立法委員(民)賴瑞隆說：「聽說是小鴨爸爸，要吃鴨肉，對啊，哈哈哈。」賴瑞隆社群PO文，到處趴趴造，這回再打出小鴨爸爸牌，帶資深媒體人及議員吃美食，順勢宣傳。立法委員(民)許智傑VS.雄中智庫後援會說：「雄中人挺雄中人。」許智傑則打出學長學弟牌，成立雄中智庫後援會，大家來自醫界建築、律師業等，百工百業到場立挺，隨著初選時間步步逼近，誰將代表民進黨出戰港都，四搶一局面，最終誰會脫穎而出，不到最後一刻，四人都不敢鬆懈。 原始連結華視影音 ・ 5 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 23 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前