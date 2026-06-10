將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

張明

我在池陽縣稅務局工作，文友王凱任職於省城稅務局辦公室。我們同為復員軍人，又都酷愛寫作。二人年紀相仿，服役期間，他憑藉多篇新聞稿件榮立軍功。轉業到省局後，他長期負責稅務宣傳、政策解讀與典型挖掘工作，多篇作品刊發於《中國稅務報》，文筆扎實，在各類徵文活動中屢獲佳績。

那年，首屆“太陽島杯”全國稅務徵文大賽收官，我撰寫的《依法開展稅收大檢查，促稅收》榮獲三等獎，王凱的作品獲得紀念獎。那次相聚，我們志趣相投、一見如故，互留通訊地址，就此結下筆墨之交。

廣告 廣告

此後，我們各安本職，王凱深耕稅務新聞，我漸漸轉向散文創作。早年通訊不便，我們靠書信往來，互傳文稿、交流心得，一紙鴻雁，維繫著這份情誼。

隨著網路與智能手機普及，微信讓聯絡變得愈發便捷。我建了一個文友微信群，第一時間便把王凱拉了進來。在我心中，他是難得的知己。我們時常探討創作、閒話家常，閒暇時視頻連線，一同推敲文稿，情誼愈發深厚。

對待這位老友，我始終真心相待。我特意在電腦裏新建檔夾，完整收藏他歷年發表的文章。但凡他在群裏發佈新作，我都會仔細品讀，認真點評助力，一併收入檔夾留存。

相處日久，我漸漸發覺異樣。我將散文發到群中，文友們紛紛留言鼓勵，唯獨王凱從不點贊、不作評論。即便我主動請他指點，他也只是寥寥數語，敷衍了事。我心中滿是疑惑，礙於舊日情分，終究沒有開口詢問。

沒過多久，王凱參加全國文學大賽，發來稿件請我幫忙潤色。比賽成績依靠網路投票，為幫他爭取好名次，我四處奔走：在各個社群撰寫文案拉票，動員身邊親朋好友助力，轉發他過往佳作積累人氣，還深夜致電相熟文友求助。遇到猶豫觀望的人，我翻出珍藏的《中國稅務報》剪報為他推介，又撰文回憶相識過往、梳理他的創作經歷，甚至自掏腰包發紅包，盡力為他聚攏人氣。

當時投票需要掃碼登記個人資訊，不少人顧慮隱私洩露，遲遲不願參與。我耐心向眾人勸解動員，打消大家的顧慮，自己更是全然不懼風險，完成身份認證後，每日堅持為他投票。在眾人相助下，王凱最終取得不錯的成績，連連向我道謝。我只覺得朋友之間互相幫忙本是分內之事，從未放在心上。

時隔不久，我也報名參加同類賽事，誠懇請王凱幫忙投票。他當即面露難色，一口回絕：“掃碼需要登記資訊，容易洩露隱私，風險太大，我不敢操作。”

聽到這話，我心裏一下涼了半截，之前的熱乎勁瞬間散了。

往後，我依舊在群裏發表散文，群友們熱情如故，王凱卻始終態度冷淡。日復一日，我對他的熱忱慢慢冷卻。曾經無話不談的摯友，如今橫亙著一層無形的隔閡，再也找不回初見時的投契。

縱然心生疏遠，念及往日緣分，每當看到他新發的文章，我依舊會隨手點贊，卻再也不會細細品讀、收藏歸檔。只是昔日用心寫下的長篇點評不復存在，只剩下一個簡單的點贊符號，流於表面，再無半分熱忱。

後來，再看到他發來的視頻、打來的電話，只覺像面對素未謀面的陌生人，我視而不見，也再無半分興致與他閒談敘舊。我們同在一個微信群，近在咫尺，兩顆心卻早已相隔千里。

慢慢地，我的心，徹底離他遠去了。