必勝客停賣章魚燒比薩？改推「2新品」 達美樂半價搶客

生活中心／賴俊佑報導

必勝客突宣布停賣和風章魚燒，掀起熱烈討論。（圖／取自必勝客臉書）

必勝客11月17日宣布人氣口味「和風章魚燒」將暫時離開大家的視野，掀起熱烈討論，今(18)日揭曉答案，人氣口味章魚燒不僅沒有消失，還重磅升級「丸勝日式章魚燒比薩」，全台50間門市限定販售；另外，達美樂即日起推出日式章魚燒大披薩5折，限時加碼小披薩最低159元。

必勝客宣布章魚燒口味美味升級「丸勝日式章魚燒比薩」，全台限50間門市開吃。(圖／必勝客提供）

必勝客推出新品「千島海鮮盛宴比薩」。(圖／必勝客提供）

必勝客停賣章魚燒比薩？原來是華麗升級50門市搶先吃

必勝客日前才宣布停賣「韓式泡菜燒肉比薩」與「海鮮比薩」，分別華麗升級為「韓式泡菜豬五花」、「經典海鮮四重奏」，沒想到17日再公告章魚燒口味「將卸下原本的職務」，暫時離開大家的視野，掀起熱烈討論。

廣告 廣告

必勝客11月18日揭曉答案，章魚燒口味美味升級「丸勝日式章魚燒比薩」，首創每片比薩都吃得到完整章魚燒，即日起至12月15日全台6都50間門市限時開賣，提供大比薩、小比薩與個人比薩三種尺寸選擇，外帶單點大比薩嘗鮮價更只要420元。

除了經典升級，還有新夥伴「千島海鮮盛宴比薩」加入，以頂級海鮮與滿滿誠意打造出比薩界的海味霸主，極選干貝、鮮嫩大蝦、Q彈魷魚圈大器鋪滿比薩，加入黃金比例特製千島醬，讓海鮮吃起來更鮮、更有層次感，即日起外帶買大送大/外送買大送小869元起。

達美樂趁話題推出「日式章魚燒大披薩」5折優惠。(圖／翻攝自達美樂臉書）

達美樂日式章魚燒大披薩限時5折

達美樂繼推出海龍王四喜披薩和肉魔王四喜披薩後，17日發文寫下「在達美樂，每一個都是明星」、「我們不相互比較，彼此相愛，在這裡，我好幸福！一秒鐘都不想離開」，更推出外帶優惠，日式章魚燒大披薩5折，限時加碼小披薩最低159元。

更多三立新聞網報導

DQ冰淇淋台灣首店來了！3大亮點曝 倒杯不灑暴風雪、最高10球霜淇淋

桃園20年夜市沒了？Google顯示永久歇業 管委會回應了

搶票！蠟筆小新、Hello Kitty展首度來台 全台首間派對熊軟糖專賣店

沒有鯊鯊！IKEA「2025 10大話題單品」曝 甜甜圈燈、旋轉椅上榜

