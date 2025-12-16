必勝客優惠碼！122元爽嗑披薩套餐 肯德基優惠12/17開跑

必勝客與肯德基相繼推出優惠活動。必勝客方面，一組優惠代碼在網路上突然爆紅。輸入代碼「15596」後，外帶原價538元的餐點，只需122元即可購得，包括1個9吋鬆厚小披薩及2個副餐。

必勝客。（圖／google 街景）

必勝客優惠在Threads掀起熱議，有網友分享自己多次使用該優惠代碼訂餐，並提醒活動僅到12月22日。輸入優惠代碼(15596)外帶原價538元的餐點，只需122元即可購得，披薩口味可從彩蔬鮮菇、香濃蒜香海鮮、雙層美式臘腸、日式照燒雞和四小福五種選擇，而2副餐則包含蒜香起司軟法、脆糖扁可頌或飲料與小點組合。

肯德基也在臉書公告「炸翻星期三」限時三天的優惠活動（12月17日至12月19日），活動透過PK APP自17日上午10點30分開始，數量有限。優惠內容包括咔啦雞腿堡買一送一、六塊雞桶餐加蛋撻禮盒56折，以及蛋撻點心套餐42折。套餐組合分別包含咔啦脆雞、原味蛋撻、雙色轉轉QQ球及冰無糖綠茶，提供消費者多種選擇。

肯德基優惠。（圖／翻攝KFC臉書）

