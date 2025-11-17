必勝客公告「章魚燒珍重再見」客憂：再也吃不到 對手達美樂秒推5折優惠

必勝客的和風章魚燒口味披薩。（圖／翻攝自必勝客官網）

知名披薩連鎖店必勝客繼停賣「韓式泡菜燒肉」和「海鮮」口味，推出新款類似口味引起討論，今（17）日必勝客又公告，「和風章魚燒」口味也要「卸下職務休息」，讓不少愛吃這款的民眾擔憂以後再也吃不到，但有人則以前一波操作，推測會有升級款的類似口味。不過必勝客競爭對手達美樂立刻推出章魚燒披薩優惠，外帶大披薩享5折。

必勝客今日公告，章魚燒口味披薩將「卸下原本的職務，去好好休息沉澱」，暫時離開大眾的視野，最後感謝所有人的喜愛與諒解，感傷地說「珍重再見」。貼文底下有不少粉絲紛紛表示，「我們家只愛吃章魚燒口味」、「沒有章魚燒就找不到吃必勝客的理由」、「好喜歡吃章魚燒口味耶」。

不過有一些網友以必勝客上一波停賣韓式泡菜燒肉口味和海鮮口味的操作，推測應該只是要重新調整口味的配方，說不定還會有所升級，勸大家不用太失望，反而能期待一下之後「章魚燒」會有哪些改變。

據必勝客官網資料顯示，和風章魚燒口味除了有海鮮章魚、魷魚，還有甜不辣、青椒、洋蔥、莫札瑞拉起司、芝麻、柴魚、海苔等配料，還搭配沙拉醬和照燒醬，甜甜鹹鹹的滋味不只小朋友喜歡，在大人之間也很受歡迎。

必勝客今日上午才宣布停賣「和風章魚燒」口味，掀起網友們討論，沒想到競爭對手達美樂馬上祭出優惠，外帶日式章魚燒大披薩5折，小披薩則最低只要159元。

