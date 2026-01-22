必勝客再推整隻龍蝦比薩、烏魚子變熔岩餅皮 CoCo都可夢幻聯名美樂蒂
記者李鴻典／台北報導
年夜飯改吃這個！必勝客喊出用奢華海鮮重新定義「年菜天花板」！延續往年春節頂級海鮮比薩的熱銷口碑，今年必勝客升級推出「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」，特別添加口感Ｑ彈的鮑魚！大比薩原價968元，PK APP外帶單點嚐鮮價499元。將整隻龍蝦放上比薩的「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」也霸氣回歸，全台限量一千份、考驗饕客手速。必勝客「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」優惠價1,888元（原價2,099元），即日起開賣。
必勝客也再度打破食材框架，將年菜中常見的海中黑金「烏魚子」融入起司，讓台式經典年味在火山熔岩中奢華噴發。
餅皮加購原價 249 元，1/20–2/9早鳥優惠價 219 元；多人聚會也可選擇「新春烏金噴發火山餐」，內含「金皇軟殼蟹鮑魚大比薩」並免費升級「金饌烏魚子火山熔岩餅皮」，再搭配第二個大比薩、副食六選一與 1.25L 飲料一瓶，價格1068元起。
新的一年甜甜喝！CoCo都可與三麗鷗超級甜心-美樂蒂（My Melody）與老鼠弗蘭多（Flat）攜手推出超夢幻聯名！粉粉嫩嫩的草莓系視覺，搭配酸甜「莓好雙果系列」飲品，還有一系列限量週邊可愛爆擊，從美樂蒂立體冷水杯、粉Q保溫袋、泡泡貼紙、聯名紙杯瞬間讓周圍充滿粉紅泡泡，可愛氛圍拉滿分，不只自己想蒐藏，也讓人想買來送給身邊萌系親友們!快筆記起來，2026年1月26日起準時到CoCo都可與美樂蒂共譜一段莓好旋律吧!
你知道美樂蒂喜愛的水果是什麼嗎?是冬天清新甜美的草莓!為了讓冬天冷空氣多點溫馨甜蜜，這次聯名以草莓與蔓越莓雙果為主角，打造酸甜又清爽的夢幻飲品組合：「莓好雙果茶」、「莓好雙果牛乳」。
CoCo都可X美樂蒂聯名週邊：
美樂蒂造型聯名紙杯：活動期間任一大杯飲品皆以美樂蒂聯名紙杯裝，數量有限使用完為止！(紙杯共計2款，隨機裝杯不挑款)
美樂蒂立體冷水杯：門市臨櫃消費任一杯飲品即可加$399購得Tritan耐熱材質、安全無毒的冷水杯，隨杯附美樂蒂立體吊飾與粉Q掛繩，限臨櫃消費可加購。
美樂蒂泡泡貼紙：門市臨櫃消費飲品滿$100即可獲得乙張貼紙，活動可累贈，限臨櫃消費可享此活動贈品，數量有限送完為止。
美樂蒂粉Q保溫袋：臨櫃、線上平台皆可加$19購得保溫袋一只（兩種尺寸可選：2杯袋/4杯袋），粉粉嫩嫩帶出門敲可愛，環保又實用。
清心福全公布冬季熱飲人氣TOP5，此五款合計占整體熱飲銷量的22%，形成明顯的消費趨勢，也成為禦寒時最常點選的固定班底。還不知道要點什麼飲品嗎？快試試看熱銷款吧！「頂級可可拿鐵」以濃郁可可香氣與溫潤奶香為特色，入口厚實卻不甜膩，是不少人在寒冷天氣裡的首選療癒款；「珍珠琥珀黑糖鮮奶」則結合黑糖的香甜味與Q彈珍珠，溫熱飲用時層次更明顯，兼具暖身與飽足感；而「桂圓鮮奶茶」帶有自然果香與桂圓獨有的焙燻氣息，入口溫潤順口，屬於冬季常見的養生系飲品代表。
此外，「白韻杏仁頂級可可」與「白韻杏仁奶」為2025年11月甫推出的新品，使用的特級杏仁粉，皆由南杏研磨而成，香氣清新不刺鼻。前者將可可的濃厚感與杏仁的清香結合，風味層次分明；後者則主打單純溫潤、滑順順口的口感，成為不少不喝牛奶族群、或想嘗試不同奶感替代品的選擇，一推出就立刻衝上熱賣前五名。
經典巧克力浪漫變身！隨著冬日草莓季粉紅浪潮來襲，加上緊接而來的情人節，巧克力人氣品牌 SNICKERS®（士力架）宣布首度與全家便利商店強強聯手，於 1/21 起推出兩款跨界聯名新作「士力架草莓可可牛奶」與「士力架草莓風味花生可可雪糕」。
即日起至 3/3 止，購買聯名商品即可享第二件 6 折優惠；凡購買 SNICKERS® 草莓聯名系列商品，可用 29 元加價購士力架花生口味和草莓巧克力風味（原價 49 元）。
農曆新年不僅是家人團聚的溫暖時刻，也是互贈祝福、迎接嶄新開始的最佳時機！烈酒品牌「三得利全球烈酒公司Suntory Global Spirits」旗下兩大蘇格蘭威士忌品牌——歐肯（Auchentoshan）與波摩（Bowmore）雙雙獻上新春禮盒，成為傳遞祝福的最佳獻禮。
波摩今年首度以「層層綻放，無限歡慶」為核心理念推出新年限定禮盒，將其多層次的香氣化作新春相聚的細膩象徵；歐肯則延續生肖系列的好評，以「三順安康，福氣年年」為題，推出包含歐肯 12 年、14 年豐馥紫雪莉及歐肯三桶在內的 3 款馬年限定禮盒。
不僅是路跑，更是一場關於味覺的狂歡！由「美國肉類出口協會」主辦的年度盛事「美國牛肉 趣味牧場跑」2026年宣布全面升級回歸！活動將於 2026年4月26日（星期日） 移師場域更開闊、風景優美的新北大都會公園水漾啵啵廣場舉行。
「美國牛肉 趣味牧場跑」現已開放報名，至2026年3月31日截止（若額滿將提前截止報名）。報名成功即可獲得 「舒適透氣吸濕排汗上衣」、「遮陽有型運動帽」 與 「盡情揮汗運動毛巾」。完賽後可領取「A級專業保冷雙肩包」 以及 「生活永續環保餐具組」。選擇「眾樂樂雙人組」報名，大部分裝備皆為雙份，兩人同行更能享受超值優惠價。各組別前200名完成報名者，將額外加碼贈送 「隨心所欲美牛兌換券一張」。
2026年的美食規模更勝以往，現場將化身為「美牛限定美食天堂」。主辦單位特邀10台全台最具話題性的行動餐車，包括：柯基倚肉、頭家嬤煙燻BBQ、我要漢堡、那咖馬、沒有靈魂的餐車、料旅人行動餐車、黑膠漢堡、Cheer’s BBQ、MOMODA哞哞达、KK手工窯烤披薩等。跑者在完成5公里微汗路跑後，憑券即可直接兌換餐車現做的美牛特餐，享受「跑完立刻開吃」尊榮感。現場的「美牛市集」集結美福食集、玫瑰廚房、湯瑪仕肉舖、法蘭克肉品超市、裕賀牛、欣伯鮮食購、裕國紅敞超市、少點鹽、喜生食品、特耀餐飲、晶華酒店等多家頂級品牌，提供多元豐富的試吃與專屬優惠。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
更多三立新聞網報導
越往北台灣越濕冷！專家曝詳細溫度狀況：今天還有一整天的低溫
MY TREAT情人節提案 PORTER INTERNATIONAL大推趨勢新色輕霧藍
SUPER JUNIOR 20週年特展台灣站門票明開賣 展覽亮點首公開
全家再攜UCC推雙冠軍監製新品 阿里山極選綜合咖啡65元開喝
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 283
記憶體狂熱大浪！ 謝金河點名「4台廠」：史詩級的價值重估
全球記憶體市場價格走勢持續看漲，業界普遍預期，DRAM與NAND Flash報價將一路強勢延續到明年，在AI伺服器、高效能運算與雲端需求帶動下，供需結構已從過剩快速轉向吃緊。財訊傳媒董事長謝金河指出，這波記憶體多頭行情，不僅是價格反彈，而是一場由產業結構翻轉所引發的「史詩級價值重估」。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前 ・ 5
《死亡筆記本》彌海砂現在長這樣！ 新劇扮相粉絲嘆歲月太無情
日本37歲女星戶田惠梨香，18歲在電影版《死亡筆記本》飾演「彌海砂」一角走紅，她在劇中雙馬尾的甜美造型，至今仍蔚為經典。近日戶田惠梨香接連在社群替新戲宣傳，卻意外掀起討論，大票日本網友直呼認不出她就是昔日的彌海。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 14
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 83
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 3 小時前 ・ 7
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 28
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 54
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 34
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 8
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39
0050和0056今除息！最狂秒填息 363萬股民2/11領息
採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），以及半年配、受益人數破211萬人的ETF人氣一哥元大台灣50（0050）今（22）日除息，受惠台股上漲逾500點，0050上演秒填息，0056最高填息率近7成，363萬股民將在2月11日領息。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭
台積電法說會後，AI後市吃定心丸，帶旺台股驚驚漲，緊接台美財報季即將登場，法人看好AI驅動盈餘上修循環有望持續走高，在AI股訂單能見度提升與半導體漲價缺貨外溢帶動下，台股記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升台股半導體相關ETF績效衝高。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
彰化謝家縣長、議長擇一選？謝典霖：家人已拜託姊姊了
年底彰化縣長選舉布局未明，國民黨人選遲遲未定，政壇焦點仍落在立委謝衣鳯身上，謝衣鳯昨天（21日）再度表態，已清楚說明會爭取參選下屆彰化縣長，態度未鬆動。不過，謝家內部對選戰佈局仍有不同聲音，謝衣鳯的弟弟、彰化縣議會議長謝典霖透露，「家人已經有拜託姊姊了」持續溝通中。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 6
曾掀中職曼尼旋風！Ramírez第10年落選名人堂 翻盤僅剩一途徑
2026 年美國棒球名人堂票選結果於今（21）日揭曉，兩位明星中外野手 Carlos Beltrán 與 Andruw Jones 則分別跨過門檻，成功當選 2026 年名人堂成員。但前波士頓紅襪隊傳奇強打、曾來台打過中華職棒的傳奇球星 Manny Ramírez（曼尼），在第 10 年、也是最後一年的全美棒球記者協會（BBWAA）票選資格中，僅獲得 38.8% 的得票率，遠低於入選所需的 75% 門檻，確定無法透過傳統票選途徑進入古柏鎮。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 14