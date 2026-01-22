必勝客再推整隻龍蝦比薩、烏魚子變熔岩餅皮 CoCo都可夢幻聯名美樂蒂

記者李鴻典／台北報導

年夜飯改吃這個！必勝客喊出用奢華海鮮重新定義「年菜天花板」！延續往年春節頂級海鮮比薩的熱銷口碑，今年必勝客升級推出「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」，特別添加口感Ｑ彈的鮑魚！大比薩原價968元，PK APP外帶單點嚐鮮價499元。將整隻龍蝦放上比薩的「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」也霸氣回歸，全台限量一千份、考驗饕客手速。必勝客「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」優惠價1,888元（原價2,099元），即日起開賣。

必勝客「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」1,888元，全台限量一千份。（圖／品牌業者提供）

必勝客也再度打破食材框架，將年菜中常見的海中黑金「烏魚子」融入起司，讓台式經典年味在火山熔岩中奢華噴發。

必勝客將年菜中常見的海中黑金「烏魚子」融入起司，讓台式經典年味在火山熔岩中噴發。（圖／品牌業者提供）

餅皮加購原價 249 元，1/20–2/9早鳥優惠價 219 元；多人聚會也可選擇「新春烏金噴發火山餐」，內含「金皇軟殼蟹鮑魚大比薩」並免費升級「金饌烏魚子火山熔岩餅皮」，再搭配第二個大比薩、副食六選一與 1.25L 飲料一瓶，價格1068元起。

多人聚餐可選擇必勝客「新春烏金噴發火山餐」。（圖／品牌業者提供）

新的一年甜甜喝！CoCo都可與三麗鷗超級甜心-美樂蒂（My Melody）與老鼠弗蘭多（Flat）攜手推出超夢幻聯名！粉粉嫩嫩的草莓系視覺，搭配酸甜「莓好雙果系列」飲品，還有一系列限量週邊可愛爆擊，從美樂蒂立體冷水杯、粉Q保溫袋、泡泡貼紙、聯名紙杯瞬間讓周圍充滿粉紅泡泡，可愛氛圍拉滿分，不只自己想蒐藏，也讓人想買來送給身邊萌系親友們!快筆記起來，2026年1月26日起準時到CoCo都可與美樂蒂共譜一段莓好旋律吧!

CoCo都可與三麗鷗超級甜心-美樂蒂夢幻聯名。（圖／品牌業者提供）

你知道美樂蒂喜愛的水果是什麼嗎?是冬天清新甜美的草莓!為了讓冬天冷空氣多點溫馨甜蜜，這次聯名以草莓與蔓越莓雙果為主角，打造酸甜又清爽的夢幻飲品組合：「莓好雙果茶」、「莓好雙果牛乳」。

夢幻飲品組合：「莓好雙果茶」、「莓好雙果牛乳」。（圖／品牌業者提供）

CoCo都可X美樂蒂聯名週邊：

美樂蒂造型聯名紙杯：活動期間任一大杯飲品皆以美樂蒂聯名紙杯裝，數量有限使用完為止！(紙杯共計2款，隨機裝杯不挑款)

美樂蒂立體冷水杯：門市臨櫃消費任一杯飲品即可加$399購得Tritan耐熱材質、安全無毒的冷水杯，隨杯附美樂蒂立體吊飾與粉Q掛繩，限臨櫃消費可加購。

美樂蒂泡泡貼紙：門市臨櫃消費飲品滿$100即可獲得乙張貼紙，活動可累贈，限臨櫃消費可享此活動贈品，數量有限送完為止。

美樂蒂粉Q保溫袋：臨櫃、線上平台皆可加$19購得保溫袋一只（兩種尺寸可選：2杯袋/4杯袋），粉粉嫩嫩帶出門敲可愛，環保又實用。

CoCo都可X美樂蒂聯名週邊。（圖／品牌業者提供）

清心福全公布冬季熱飲人氣TOP5，此五款合計占整體熱飲銷量的22%，形成明顯的消費趨勢，也成為禦寒時最常點選的固定班底。還不知道要點什麼飲品嗎？快試試看熱銷款吧！「頂級可可拿鐵」以濃郁可可香氣與溫潤奶香為特色，入口厚實卻不甜膩，是不少人在寒冷天氣裡的首選療癒款；「珍珠琥珀黑糖鮮奶」則結合黑糖的香甜味與Q彈珍珠，溫熱飲用時層次更明顯，兼具暖身與飽足感；而「桂圓鮮奶茶」帶有自然果香與桂圓獨有的焙燻氣息，入口溫潤順口，屬於冬季常見的養生系飲品代表。

清心福全公布冬季熱飲人氣TOP5，左一白韻杏仁奶、中白韻杏仁頂級可可、右一珍珠琥珀黑糖鮮奶、右二頂級可可拿鐵全上榜。（圖／品牌業者提供）

此外，「白韻杏仁頂級可可」與「白韻杏仁奶」為2025年11月甫推出的新品，使用的特級杏仁粉，皆由南杏研磨而成，香氣清新不刺鼻。前者將可可的濃厚感與杏仁的清香結合，風味層次分明；後者則主打單純溫潤、滑順順口的口感，成為不少不喝牛奶族群、或想嘗試不同奶感替代品的選擇，一推出就立刻衝上熱賣前五名。

細細品嚐能感受到鮮奶中的古法黑糖，在口腔中留下香甜餘韻。（圖／品牌業者提供）

經典巧克力浪漫變身！隨著冬日草莓季粉紅浪潮來襲，加上緊接而來的情人節，巧克力人氣品牌 SNICKERS®（士力架）宣布首度與全家便利商店強強聯手，於 1/21 起推出兩款跨界聯名新作「士力架草莓可可牛奶」與「士力架草莓風味花生可可雪糕」。

SNICKERS®變身與全家便利商店聯名推出草莓季限定「草莓可可牛奶」與「花生可可雪糕」。（圖／品牌業者提供）

即日起至 3/3 止，購買聯名商品即可享第二件 6 折優惠；凡購買 SNICKERS® 草莓聯名系列商品，可用 29 元加價購士力架花生口味和草莓巧克力風味（原價 49 元）。

SNICKERS®限時優惠開跑。（圖／品牌業者提供）

農曆新年不僅是家人團聚的溫暖時刻，也是互贈祝福、迎接嶄新開始的最佳時機！烈酒品牌「三得利全球烈酒公司Suntory Global Spirits」旗下兩大蘇格蘭威士忌品牌——歐肯（Auchentoshan）與波摩（Bowmore）雙雙獻上新春禮盒，成為傳遞祝福的最佳獻禮。

波摩首獻馬年新春禮盒，以「層層綻放，無限歡慶」為核心理念，細膩演繹新春團圓時，情感交融與溫暖記憶交織的歡慶時刻。（圖／品牌業者提供）

波摩今年首度以「層層綻放，無限歡慶」為核心理念推出新年限定禮盒，將其多層次的香氣化作新春相聚的細膩象徵；歐肯則延續生肖系列的好評，以「三順安康，福氣年年」為題，推出包含歐肯 12 年、14 年豐馥紫雪莉及歐肯三桶在內的 3 款馬年限定禮盒。

歐肯馬年禮盒以「三順安康，福氣年年」為理念，將三次蒸餾工藝化作順心、順意、順利的三重祝福，為新春開場注入圓滿順遂的美好寓意。（圖／品牌業者提供）

不僅是路跑，更是一場關於味覺的狂歡！由「美國肉類出口協會」主辦的年度盛事「美國牛肉 趣味牧場跑」2026年宣布全面升級回歸！活動將於 2026年4月26日（星期日） 移師場域更開闊、風景優美的新北大都會公園水漾啵啵廣場舉行。

去年首屆「美國牛肉 趣味牧場跑」於新店陽光橋舉辦，兩千人參與活動。（圖／美國肉類出口協會提供）

「美國牛肉 趣味牧場跑」現已開放報名，至2026年3月31日截止（若額滿將提前截止報名）。報名成功即可獲得 「舒適透氣吸濕排汗上衣」、「遮陽有型運動帽」 與 「盡情揮汗運動毛巾」。完賽後可領取「A級專業保冷雙肩包」 以及 「生活永續環保餐具組」。選擇「眾樂樂雙人組」報名，大部分裝備皆為雙份，兩人同行更能享受超值優惠價。各組別前200名完成報名者，將額外加碼贈送 「隨心所欲美牛兌換券一張」。

「美國牛肉 趣味牧場跑」結合健康路跑與頂級美食市集。（圖／美國肉類出口協會提供）

2026年的美食規模更勝以往，現場將化身為「美牛限定美食天堂」。主辦單位特邀10台全台最具話題性的行動餐車，包括：柯基倚肉、頭家嬤煙燻BBQ、我要漢堡、那咖馬、沒有靈魂的餐車、料旅人行動餐車、黑膠漢堡、Cheer’s BBQ、MOMODA哞哞达、KK手工窯烤披薩等。跑者在完成5公里微汗路跑後，憑券即可直接兌換餐車現做的美牛特餐，享受「跑完立刻開吃」尊榮感。現場的「美牛市集」集結美福食集、玫瑰廚房、湯瑪仕肉舖、法蘭克肉品超市、裕賀牛、欣伯鮮食購、裕國紅敞超市、少點鹽、喜生食品、特耀餐飲、晶華酒店等多家頂級品牌，提供多元豐富的試吃與專屬優惠。

