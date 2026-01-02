必勝客出包再+1！比薩盒打開「驚見醬料瓶」 他自嘲：新年禮物？

生活中心／賴俊佑報導

有民眾跨年訂必勝客比薩外送，打開驚見黃色醬料瓶。(圖／必勝客提供)

必勝客出包再+1！跨年夜爆單許多民眾在現場等候2至4小時才取餐，讓必勝客不得不發聲明道歉，沒想到還有民眾投訴跨年夜訂比薩外送，打開竟有黃色醬料瓶，讓民眾自嘲「算是必勝客送的新年禮物？」，對此業者回應，因跨年期間大量訂單湧入，門市同仁忙碌而導致的疏失，已連續顧客並提供後續服務。

有民眾在Threads投訴，跨年夜訂比薩外送，比薩盒打開卻發現多了一瓶黃色醬料瓶，由於跨年夜爆單、時段繁忙，原PO打20幾通客服都打不進去，讓民眾忍不住自嘲「算是必勝客送的新年禮物？」原PO後續更新「客服終於理我了，送瓶子回家」，並拿著醬料瓶在必勝客門口前拍照。

貼文一出，網友們回應「我之前是被送一整塊原封不動的莫扎瑞拉起司」、「現在整間店都在找調味瓶了」、「那間店現在廚房要爆炸了，少一瓶調味瓶了啊」、「員工：跨年夜廚房要爆了，還少了一罐醬，然後電話還響不停我要瘋了我」。

必勝客回應因員工忙碌導致疏失 已連繫顧客

對此，必勝客回應，「感謝所有消費者對必勝客美味比薩的支持。該筆訂單問題乃因跨年期間、大量訂單瞬間湧入，門市同仁忙碌而導致的疏失，造成消費者不便，深感抱歉。必勝客已與顧客聯繫並提供後續服務，未來更將持續優化出餐流程。消費者如有任何問題，歡迎於上班時間來電客服專線」。

