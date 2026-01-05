必勝客又出包！粉專「倒店式行銷」惹眾怒：有人這樣開公司玩笑嗎？

生活中心／台北報導

知名披薩連鎖店必勝客去年跨年夜(12月31日)延遲出餐，引爆消費者怒火，今(5日)又在粉專上放置一段16秒影片，搭配「珍重再見」等文字，予人將停業之感。此貼文引來153則留言，29萬次觀看。網友不滿這影片的行銷方式，紛紛砲轟此行銷方式很差，「必勝客小編，有人會這樣開公司玩笑嗎？」、「行銷人員應該要換一下，方式讓人反感！」

去年12月31日晚有網友在社群平台表示，他當天晚間8點抵達門市，卻發現店家仍在叫號「下午4點」的訂單，且即便想取消訂單，現場仍需再排隊等待。從網友拍攝畫面可見，門市外擠滿人潮，另有民眾苦笑稱「差點以為要在必勝客跨年。」

北市府主任消保官林傳健2日表示，必勝客已在線上系統提供取件時段供消費者選訂，即為已承諾接單，「業者延遲給付，就已違約，北市府將了解相關情形後發文必勝客，要求業者說明並提出補賠償方案。」



今天上午必勝客的臉書粉專貼出一段16秒的影片，並附上「終究是到了這一天​，非常感謝各位粉絲長久以來的支持​。珍重再見，後會有期」這段文字，影片內容並標示「1986~2025年」，予人必勝客不再營業之感。

必勝客的臉書粉專放置一段影片，搭配「珍重再見」等文字，予人將停業之感。。(圖／取自必勝客的臉書粉專)

對此，網友紛表不滿，明明至今仍在營業，卻用倒店式行銷，直呼「這小編不行，很爛行銷。」、「弱智行銷」、「稱營業到2025，然後今天是2026/01/05，沒事，繼續發文、繼續營業。」

另有網友批評，「有人會這樣開公司玩笑嗎？」、「這種行銷方式與手法很爛，這種行銷團隊可以直接PIP（「績效改善計畫（PIP）。」

