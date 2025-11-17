必勝客宣布「和風章魚燒」停售 達美樂秒推5折外帶優惠

▲ 圖 / 翻攝自 必勝客 Pizza Hut Taiwan / 達美樂披薩 FB

台北市 / 袁孟涵 綜合報導

知名連鎖披薩店必勝客日前發布「人事異動」，宣布停賣韓式泡菜燒肉披薩與海鮮披薩，業者今(17)日再度公告，經典口味「和風章魚燒」將暫時停止販售，消息一出讓許多鐵粉崩潰直呼「找不到吃必勝客的理由了」、「反正一定是先離開然後加料漲價」、「好啊我去看達美樂有什麼可以給小孩吃」。而另一家連鎖披薩店達美樂隨後發出公告，宣布「日式章魚燒」外帶優惠，大披薩5折，小披薩最低159元。

必勝客在臉書最新貼文指出，經典口味「和風章魚燒」將暫時離開大家的視野，「與公司討論了很久後，決定卸下原本的職務，去好好休息沉澱，我將會暫時離開大家的視野，去尋找真正的自己。謝謝你們所有人的喜愛與諒解，珍重再見，章魚燒敬上。」

消息一出讓許多粉絲崩潰，底下留言一片哀嚎，「章魚燒你真的決定好了嗎」、「一家人只愛章魚燒」、「可惡我要找達美樂」、「好啊好啊我去看達美樂有什麼可以給小孩吃」。不過根據貼文內容，不少網友也推測章魚燒未來將變身回歸。

而競爭對手達美樂也隨即發文，宣布「日式章魚燒」外帶優惠，大披薩外帶5折，小披薩外帶最低159元。貼文曝光後，網友紛紛笑回「原來章魚燒跳槽」、「今晚吃達美樂」、「小編你們很會欸」。





