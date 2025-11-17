必勝客宣布「章魚燒披薩」停賣 上千網友哀號：沒東西吃了

必勝客今（17）日宣布，章魚燒口味披薩暫時停賣，讓大批網友哀號。（示意圖／必勝客提供／朱世凱台北傳真）

連鎖披薩店必勝客上個月才進行「人事異動」，2款經典口味暫時停賣、改升級，今（17）日官方又突然發布公告，稱章魚燒口味將卸下職務，暫時離開大家視野，因為章魚燒是相當受歡迎的人氣口味，貼文曝光後讓上千名網友暴動，留言喊「以後沒有吃必勝客的理由了」。

必勝客今日上午在臉書粉絲團發布「離職信」，以章魚燒的視角表示，上次發布人事異動時，有很多網友希望停賣的口味不是章魚燒，讓它突然發現自己得到許多人的支持與喜愛，但同時也讓它感到壓力非常大，忍不住懷疑自己是否值得被擁護，「與公司討論了很久後，決定卸下原本的職務，去好好休息沉澱，我將會暫時離開大家的視野，去尋找真正的自己，謝謝你們所有人的喜愛與諒解，珍重再見」。

貼文曝光後引起上千名網友留言，驚呼「我最愛的口味欸，這樣以後要吃啥」、「我先去看達美樂有什麼口味了」、「我們一家人都只愛章魚燒」、「以後沒有吃必勝客的理由了」、「請各位發起抵制必勝客活動」、「小朋友最愛的口味，這太扯了吧」。

但也有人說「反正一定是先離開，然後加料漲價回歸」、「反正就是要漲價嘛，同樣的招數一直用蠻無聊的」、「被看破手腳，就是要漲價的意思，超好笑」、「我知道達美樂有章魚燒口味，我自己跳槽過去，必勝客掰掰」。

必勝客競爭對手達美樂則跟上這波時事，馬上發文喊11月是充滿感恩與愛的月份，為了跟大家一起慶祝，只要在官網輸入優惠碼，日式章魚燒大披薩外帶享5折優惠，小披薩外帶最低只要159元起，讓網友笑說「隔壁章魚燒沒了，這裡馬上優惠」、「太讚了，今天晚上就吃達美樂」、「喜得章魚燒粉絲」。

