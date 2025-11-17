必勝客宣布「章魚燒披薩」停賣 上千網友哀號：沒東西吃了
連鎖披薩店必勝客上個月才進行「人事異動」，2款經典口味暫時停賣、改升級，今（17）日官方又突然發布公告，稱章魚燒口味將卸下職務，暫時離開大家視野，因為章魚燒是相當受歡迎的人氣口味，貼文曝光後讓上千名網友暴動，留言喊「以後沒有吃必勝客的理由了」。
必勝客今日上午在臉書粉絲團發布「離職信」，以章魚燒的視角表示，上次發布人事異動時，有很多網友希望停賣的口味不是章魚燒，讓它突然發現自己得到許多人的支持與喜愛，但同時也讓它感到壓力非常大，忍不住懷疑自己是否值得被擁護，「與公司討論了很久後，決定卸下原本的職務，去好好休息沉澱，我將會暫時離開大家的視野，去尋找真正的自己，謝謝你們所有人的喜愛與諒解，珍重再見」。
貼文曝光後引起上千名網友留言，驚呼「我最愛的口味欸，這樣以後要吃啥」、「我先去看達美樂有什麼口味了」、「我們一家人都只愛章魚燒」、「以後沒有吃必勝客的理由了」、「請各位發起抵制必勝客活動」、「小朋友最愛的口味，這太扯了吧」。
但也有人說「反正一定是先離開，然後加料漲價回歸」、「反正就是要漲價嘛，同樣的招數一直用蠻無聊的」、「被看破手腳，就是要漲價的意思，超好笑」、「我知道達美樂有章魚燒口味，我自己跳槽過去，必勝客掰掰」。
必勝客競爭對手達美樂則跟上這波時事，馬上發文喊11月是充滿感恩與愛的月份，為了跟大家一起慶祝，只要在官網輸入優惠碼，日式章魚燒大披薩外帶享5折優惠，小披薩外帶最低只要159元起，讓網友笑說「隔壁章魚燒沒了，這裡馬上優惠」、「太讚了，今天晚上就吃達美樂」、「喜得章魚燒粉絲」。
更多中時新聞網報導
蔡依林露腰攻大巨蛋 連喊7次「非常大」
八木勇征挑戰臭豆腐 擲筊別太臭
韋禮安新歌合作艾蜜莉 唱到想跳起來
其他人也在看
必勝客這經典口味88了！親筆信曝光 網崩潰：那我去看達美樂
知名披薩連鎖品牌「必勝客」今（17日）上午發文，繼上回「人事異動」後有最新進度，由章魚燒本人宣布「和風章魚燒」口味將暫別菜單，讓老饕們不捨哀喊「別走」。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
必勝客「1經典口味」掰了！饕客不捨：怎麼會是它
必勝客日前發布「人事異動」公告，表示將解除2位年資超過20年「老同仁」職務。今（17）日，官方再度發文透露，經典口味「和風章魚燒」將暫時退出菜單，消息一出，立刻引發饕客不捨與熱議。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
捍衛母校尊嚴！台大電機系學長曬「學生證」宣布：發400份雞排
一名台大電機系已畢業學長在社群平台發文，因不滿大氣系學生豪語發祭品文卻放鳥，決定親自行動捍衛母校尊嚴。他宣布將在今（17）日下午3點於台大發放400份雞排，並強調「學弟妹，這雞排錢學長先幫你墊了，告訴你，台大的尊嚴遠不止這400份雞排。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
必勝客1口味「珍重再見」網崩潰喊：我家只吃它 達美樂秒推「5折」搶客
披薩大戰再度開打！台灣必勝客日前宣布兩個口味「韓式泡菜燒肉比薩」、「海鮮比薩」停售之後，引起不少民眾不捨惋惜。不過，今天（11／17）必勝客再度臉書發文表示，經典口味「章魚燒」也將暫時停售，不少饕客都大嘆：「我們家沒章魚燒不吃」。主要競爭對手達美樂也把握機會，立刻宣布推出外帶優惠，更推出日式章魚燒大披薩5折，小披薩最低159元，搶客意味相當濃厚。太報 ・ 8 小時前
必勝客才宣布「這經典口味」退場！達美樂秒推優惠：外帶5折
速食品牌必勝客官方今（17）日發文宣布，人氣口味「和風章魚燒」將暫時離開大家的視野，消息一出，引發大批網友哀號，直呼「竟然沒有章魚燒了！我們必點的口味啊」。怎料，達美樂隨後也發出公告，推出「日式章魚燒」大披薩外帶5折優惠，還加碼小披薩最低159元。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
必勝客宣布「和風章魚燒」停售 達美樂秒推5折外帶優惠
知名連鎖披薩店必勝客日前發布「人事異動」，宣布停賣韓式泡菜燒肉披薩與海鮮披薩，業者今(17)日再度公告，經典口味「和風章魚燒」將暫時停止販售，消息一出讓許多鐵粉崩潰直呼「找不到吃必勝客的理由了」、「反...華視 ・ 7 小時前
館長被恐嚇？直播公開大師兄借錢「對話截圖」 怒控根本吸血集團：家庭開銷都他在付
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導館長陳之漢16日晚間直播時再度丟出重磅指控，直言先前在網路上爆料他的成吉思汗健身俱樂部元老李慶元、公司總監吳明鑒與高...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
邱澤夫妻好浪漫！被目擊騎單車出遊 許瑋甯「下半身失蹤」洩雪白美腿
女星許瑋甯近年在戲劇圈表象亮眼，精湛演技也榮獲金鐘獎肯定，感情方面則跟跟邱澤結婚4年，於今年誕下一子「Ian」，家庭生活美滿。近日，她在IG曬出騎單車的照片，雖然看不出有沒有旅伴，但有網友恰巧在當天巧遇許瑋甯，間接透露原來是跟老公邱澤一同出遊。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
中職》日媒熱議台灣主砲林安可挑戰日職 日本球迷憂心
統一獅主砲林安可申請旅外，統一球團今天公布，由日職西武獅取得林安可的合約交涉權，消息傳到日本媒體引發熱議，Sportsnavi更下標「通算112轟 台灣主砲加入西武嗎」列入編輯精選的新聞，上百名日本球迷熱議中。日本媒體「full-count」報導西武獅取得台灣主砲林安可的合約交涉權的新聞，其中底下最自由時報 ・ 2 小時前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 10 小時前
義大利披薩老闆公審台人！驚動市長出面 同團網紅曝現況：升格外交等級
台灣旅行團近日在義大利用餐時遭披薩店老闆拍片公審，表示16人只點5份披薩、3杯啤酒，更以「中國人」、「日本人」戲謔，一群不知情的台灣遊客被羞辱，還一起對著鏡頭比讚合照。同團裡有一名網紅部落客透露，導遊事前已說明原因，也老闆同意少點餐。該團還在義大利遊玩，現況曝光。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 4 小時前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
阿Ken曝無法與安心亞交往原因！自揭理想型 「找尋我的陶晶瑩」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人阿Ken在演藝圈打滾多年，主持方面表現亮眼。感情方面，自Lulu和陳漢典這對主持搭檔在近期宣布結婚後，他與一同主持節目...FTNN新聞網 ・ 1 天前
慘遭1股票套牢5年！他興奮喊「漲回來了」奇蹟翻紅關鍵曝
娛樂中心／周希雯報導台灣人熱衷投資股票，包括許多明星忙於演藝事業同時，私下也緊盯股盤走勢，不過投資難免有被套牢的風險。知名主持人阿Ken就分享，曾被1股套牢長達5年，不過熬到最後竟奇蹟翻紅，「它漲回來了！」並揭露背後轉變時間點。民視 ・ 2 天前
網紅紐約吃名店霸王餐5度被捕！提肉償抵餐費 自稱來自台灣
布魯克林一名34歲女子佩伊．鍾（Pei Chung），日前因多次到紐約高級餐廳吃霸王餐被當地警方逮捕，她平時在社群上打扮成名媛網紅，穿著Prada高跟鞋、拎著LV包、配Hermes皮帶，但實際上卻假扮美食KOL，專挑米其林餐廳與高檔牛排館用餐後不付錢，甚至提出「肉償」的建議，她還在社群上介紹自己來自台灣。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前