必勝客才宣布「這經典口味」退場！達美樂秒推優惠：外帶5折

生活中心／許智超報導

速食品牌必勝客官方今（17）日發文宣布，人氣口味「和風章魚燒」將暫時離開大家的視野，消息一出，引發大批網友哀號，直呼「竟然沒有章魚燒了！我們必點的口味啊」。怎料，達美樂隨後也發出公告，推出「日式章魚燒」大披薩外帶5折優惠，還加碼小披薩最低159元。

必勝客日前才宣布停賣「韓式泡菜燒肉比薩」與「海鮮比薩」，分別華麗升級為「韓式泡菜豬五花」、「經典海鮮四重奏」，今日則再公告章魚燒口味「將卸下原本的職務」，暫時離開大家的視野，而必勝客向《三立新聞網》記者指出，章魚燒的動向，將於明日早上正式公布，敬請期待。

廣告 廣告

隨後競爭對手達美樂也在臉書發文，寫下「在達美樂，每一個都是明星」、「我們不相互比較，彼此相愛，在這裡，我好幸福！一秒鐘都不想離開」，更推出外帶優惠，「日式章魚燒」大披薩5折，限時加碼小披薩最低159元。

貼文曝光後，網友紛紛笑回，「隔壁章魚燒沒了，這裡馬上優惠」、「看來我只吃章魚燒口味的，現在只能來你們家了」、「小編每天在對方網上蹲點吧」、「達美樂讚啦」、「還好這裡章魚哥還在」。

更多三立新聞網報導

男童遭斬首「頭顱裝進背包」丟入池塘 警方鎖定180公分男嫌

台灣「血腫權威」陳耀昌病逝 享壽76歲

加班逾125小時！高中老師臥床過勞死 遺孀：沒有比生命更重要的工作

稱把3元老「當爹養12年」！館長不忍了怒嗆：你們夠了沒有？

