必勝客把湯圓變愛心比薩 「花好月圓」限時14天回歸、299元開吃

（圖／必勝客提供）

情人節即將到來，想好要怎麼度過了嗎？今年，不只必勝客把比薩做成愛心，Pinkoi也觀察到，越來越多情侶不再追求煙火式的瞬間熱烈，而是希望把心意融進日常。從能入口的甜蜜，到能長久陪伴的設計選物，2026年的情人節，甜得更立體，也更耐人尋味。

必勝客四年前轟動上市、讓粉絲敲碗回歸的台式囍宴名菜「花好月圓」，今年不只回來，還直接升級成愛心造型「花好月圓愛心比薩」！金黃芝心餅皮包裹濃郁莫札瑞拉起司，烘烤後外酥內牽絲，光是外型就已經讓人心動。但真正的靈魂，在於那熟悉又驚喜的台式甜點元素：粉白相間、Q彈彈的炸湯圓，搭配綿密紅豆、香氣四溢的花生粉，再淋上醇厚煉乳，鹹甜交織、層次分明。

廣告 廣告

當起司牽起細長的絲，紅豆與湯圓在口中綻放，那種「甜甜蜜蜜好事都花生」的寓意，根本為情侶量身打造。299元的限時單點價（2/3至2/14），讓人不必飛高級餐廳，也能輕鬆營造約會儀式感。更聰明的是，必勝客把這款甜點比薩不只定位在情人節，還巧妙延伸到春節團圓場景。搭配「新春烏金噴發火山餐」，金皇軟殼蟹鮑魚大比薩升級金饌烏魚子火山熔岩餅皮，海味澎湃之後再來一份花好月圓愛心比薩，鹹甜一次到位，從圍爐吃到告白都說得通。

必勝客「花好月圓愛心比薩」成為今年春節團圓最受歡迎的甜點！飯後加點一份象徵甜蜜圓滿的「花好月圓愛心比薩」，為新春聚會畫下完美句點！（圖／必勝客提供）

如果說必勝客負責讓愛情「入口即化」，那Pinkoi則是讓浪漫「慢慢發酵」。今年以《亞洲戀愛圖鑑》為主題，Pinkoi觀察到送禮趨勢正轉向「日常陪伴」。與其送一束幾天就凋謝的鮮花，不如把花留在生活裡。像Pinmium手工立體刺繡戒指，用一針一線繡出永不枯萎的玫瑰；日本chiko髮圈花束，把綁頭髮的日常變成溫柔風景；感物牛皮玫瑰花則隨時間變色，像愛情一樣，越用越有味道。

（由左至右：Pinmium｜手工立體刺繡戒指；chiko｜髮圈花束；感物｜牛皮玫瑰花（圖／Pinkoi提供）

而巧克力，也不再只存在於舌尖。Pinkoi挖掘巧克力色系設計選物，把可可、焦糖棕融入耳環、包款與居家小物中。地下3階的巧克力波斯菊耳環，以深可可色調低調閃耀；Light Candle的生巧克力塔造型蠟燭，逼真到捨不得點；moomoo巧克力側肩包則像一塊可以揹著走的高級巧克力磚。這些選物讓甜蜜從味覺延伸到視覺與觸覺，即使情人節過了，那份溫度依然存在。

（由左至右：地下 3 階｜巧克力 波斯菊軟陶耳環；Light Candle｜生巧克力塔造型蠟燭；moomoo木木手溫｜巧克力側肩包（圖／Pinkoi提供）

更有意思的是，「記憶」也成了送禮主角。PaperShoot復刻黃磚相機，把懷舊底片感隨手帶著走；Fun Collection數位即可拍讓兩人一起組裝、一起等待驚喜；零壹零手作卡片的相機卡片，則把情話藏在開盒瞬間。當手機照片越來越多卻越來越快被遺忘，這些帶有手感的紀錄方式，反而讓愛情更有厚度。

（由左至右：PaperShoot｜Aura Bricks 復刻黃磚相機；Fun Collection｜數位即可拍；零壹零手作卡片｜相機卡片（圖／Pinkoi提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！

花椒也能變奶茶？一沐日「椒麻奶茶」登場、7-11「貓福珊迪」聯名開喝

草莓甜點控必追的4家話題名店清單！大湖草莓、熊本草莓，不只好拍更要好吃！