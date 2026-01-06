必勝客拆招牌喊珍重再見！網愣：退出台灣市場 全新計畫曝

生活中心／賴俊佑報導

必勝客繼跨年爆單後再掀爭議！昨(5)日官方粉專發布拆除全台多家門市招牌的短片，並用黑底白字寫下「1986-2025，珍重再見」，讓網友猜測是不是要退出台灣市場，必勝客今(6)日揭曉答案，將4款招牌比薩升級為5款全新比薩;另外，全球麥當勞總部研發出麥當勞有史以來最大份量的牛肉漢堡「Big Arch霸牛堡」，台灣將於1月7日起搶先全亞洲開賣。

必勝客海鮮、和風章魚燒、韓式泡菜燒肉升級為「經典海鮮四重奏」、「丸勝日式章魚燒」、「韓式泡菜豬五花」。(圖／必勝客提供）

必勝客全新「千島海鮮盛宴」與「超級夏威夷」成為常駐菜單(圖／必勝客提供）

不是拆招牌！必勝客將招牌比薩升級 再祭買1送3優惠

必勝客日前公布拆招牌影片掀起熱烈討論，如今答案揭曉，招牌比薩迎來史上最有感升級！將熱賣的夏威夷、海鮮、和風章魚燒、韓式泡菜燒肉升級為「經典海鮮四重奏」、「丸勝日式章魚燒」、「韓式泡菜豬五花」，全新推出的「千島海鮮盛宴」與「超級夏威夷」也成為常駐菜單。

即日起至1月31日，「韓式泡菜豬五花」與「超級夏威夷」平日外帶單點大比薩只要299元，假日單點外帶6折！「丸勝日式章魚燒」、「經典海鮮四重奏」、「千島海鮮盛宴」不分平假日外帶單點大比薩皆享6折優惠，PK雙饗卡會員購買「私廚饗宴餐」還能抽價值1萬5千元的「五星級溫泉飯店一泊一食旅遊券」！

另外，迎接春節聚餐需求，必勝客1月30日前平日外帶「買大送大」加碼升級為「買一送三」，買大比薩送一個大比薩，再送副食四選一與大瓶飲料1瓶！獨享也超划算，全新「個人必省餐」同步祭出「買一送二」優惠，內含個人比薩、副食及飲料，超值價只要111元起！

即日起至2月2日「四小福雙拼系列」大比薩特價199元！包含「四小福熱帶鳳梨海鮮總匯」與「四小福日式照燒雞」兩款超人氣雙拼組合；粉絲最愛的副食也有買1送1，波隆那肉醬起司薯瓣兩份99元、黃金雞柳條8條99元，以及大受歡迎的巧克力QQ球10顆只要59元！另外，連續3個週末購買一公尺派對盒，再加送2瓶大可樂！無論是個人獨享或是多人歡聚，新春期間都能輕輕鬆鬆大飽口福！

台灣麥當勞搶先亞洲開賣「Big Arch霸牛堡」。(圖／麥當勞提供）

麥當勞打造有史以來最大份量的牛肉漢堡

麥當勞持續深耕牛肉漢堡市場 ，不斷推出多樣化的美式漢堡滿足老饕的味蕾。為回應全球消費者對於大份量漢堡的需求，隆重推出「Big Arch霸牛堡」，以獨特芝麻奇亞籽麵包搭配雙層重磅的四盎司安格斯牛肉、三片白切達吉事、全新酥脆炸洋蔥與新鮮切絲洋蔥，再淋上全新獨家的Big Arch霸牛醬，打造麥當勞有史以來最大份量的牛肉漢堡。

「Big Arch霸牛堡」自2024年陸續在加拿大、德國等國家登場，推出後備受顧客喜愛，延續全球市場的亮眼表現，「Big Arch霸牛堡」亞洲首發，1月7日起至1月27日（或售完為止）率先登陸台灣麥當勞！購買「Big Arch霸牛堡」任一套餐，加碼送4塊麥克鷄塊，活動期間更同步推出「霸牛堡分享盒」雙人超值組合。

此外，麥當勞推出全新芋頭點心「麥芋球」！嚴選大甲芋頭製作，外層金黃香脆、內餡綿密滑順，1月7日至1月27日（或售完為止）期間限定販售。

