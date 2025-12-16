必勝客推超優惠代碼引瘋傳搶訂 店家爆單忙不過來 網：122之亂

台北市 / 林彥廷 綜合報導

連鎖披薩店「必勝客」近日推出的優惠代碼，外帶一個1個9吋比薩加上兩個副食僅需122元，超優惠價格吸引網友們瘋傳，更有網友拍到門市大排長龍的畫面，引發熱烈討論。

近日有網友分享必勝客推出的「15596」 優惠代碼，外帶一個1個9吋比薩，加上兩個副食，原價538元的餐點只要122元，貼文曝光後吸引網友瘋傳，隨即引發網路熱議，其中也有網友捕捉到門市有許多民眾在排隊的畫面。

對此，有不少人留言說「122之亂」、「辛苦必勝客員工了⋯」、「超級划算的」、「附近的店家幾乎都關閉這項優惠不接單了」、「幾乎全部店家都把這優惠關掉了」、「必勝客之亂，很多人網路上訂到現場根本還沒做直接取消等」。

廣告 廣告

也有人指出，「這東西讓我業績爛到爆又累到爆」、「這優惠真的會讓員工做死 必勝客現員工路過」、「必勝客總公司只負責出優惠，現場員工的死活完全不管嗎，全部餐都延後一小時以上 」、「必勝客又要搞死員工了 謝謝企劃部」、「不想吃冷掉的不想排隊的不想等的 請你不要點」。

原始連結







更多華視新聞報導

必勝客公告「解除2位年資超過20年同仁職務」！ 網笑：別以為我會上當

「火山披薩」之爭！達美樂揚言提告 必勝客反擊：非市場首創

必勝客才曝「人事異動」 達美樂也喊「家有喜事」！網笑：隔壁被挖角？

