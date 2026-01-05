必勝客無預警拆除招牌！突宣布「珍重再見」 網嚇：要退出台灣了？

生活中心／綜合報導

連鎖披薩品牌必勝客常以獨特或創意的行銷手法引起話題，先前一則「解除2位年資超過20年的同仁職務」的文，讓許多網友推測，這並非單純的人事異動，而是有2款銷售超過20年的「經典披薩口味」即將停售。必勝客今（5日）在臉書公布拆除全台多家門市招牌的短片，並用黑底白字寫下「1986-2025，珍重再見」，引發網友熱議「要退出台灣了？」

必勝客拆除全台多家門市的招牌，畫面寫下「感謝一路支持與陪伴…。」（圖／翻攝自必勝客臉書）

必勝客今在臉書公布16秒短片，並寫道「終究是到了這一天，非常感謝各位粉絲長久以來的支持，珍重再見，後會有期。」畫面中，可見工作人員爬上梯子，拆除全台多家門市的招牌，畫面寫下「感謝一路支持與陪伴…」，最後更黑底白字寫下「1986-2025，珍重再見」。

必勝客公布拆除全台多家門市招牌的短片，並用黑底白字寫下「1986-2025，珍重再見」，引發網友熱議「要退出台灣了？」（圖／翻攝自必勝客臉書）

影片一出，立刻引發許多網友熱議「要退出台灣了？」、「（1）一家分店的結束…（2）全部撤出台灣市場…（3）還是只換個招牌做個宣傳 」、「換招牌吧！沒什麼...」、「花生什麼事了（瞳孔地震）」、「這種會唱衰自己的店還真不多見！」、「又什麼招了」、「只剩下達美樂了嗎？？」、「全面升級歡樂吧！」、「太突然了! 震驚」、「結束營業了？」、「難道要換LOGO了～」、「有人會這樣開公司玩笑嗎 有，必勝客小編，必勝！」、「QQ 我會想念你的」。



