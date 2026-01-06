必勝客突宣布「珍重再見」拆招牌 真相曝光網友無言：很讓人反感

必勝客最新的行銷手法，讓不少網友感到反感。（翻攝自必勝客臉書）

連鎖披薩品牌必勝客（Pizza Hut）近期話題不斷，昨（5日）在臉書粉專釋出一段影片，內容寫下斗大的「1986-2025 珍重再見」，讓不少網友嚇壞，以為倒店。結果只是另一種行銷手法。這讓不少網友無法接受，「行銷人員應該要換一下，方式讓人反感。」

「拆招牌」影片玩過頭？

必勝客在昨日於臉書粉專發布一段短影片，並搭配內文寫下「終究是到了這一天​，非常感謝各位粉絲長久以來的支持​，珍重再見，後會有期。」且影片內容是工作人員拆下招牌的畫面，讓人第一直覺聯想到，必勝客即將關店。引發網友震驚，留言區更是一片錯愕。

只是換招牌！官方揭曉真相「5款新披薩上市」

不久後，粉專發出新貼文，表示必勝客門市「更換新招牌」，「舊的不去，新的不來......高掛紅布條，昭告全台2300萬人，必勝客換新招牌了！！ 」同時公布五大招牌比薩重磅上市。

網友不買單！怒批「行銷炒冷飯

不過，許多網友不買單這樣的行銷手法，「同樣的梗，一次是創意，兩次是無趣，三次就爛了」「必勝客炒冷飯的次數已經多到我覺得要出炒飯披薩了」「這小編不行 很爛行銷 拒吃」「這種行銷方式與手法很爛」。

