必勝客突拆招牌！拍片喊「珍重再見」 真相反轉挨轟：有趣嗎

生活中心／許智超報導

知名披薩連鎖店必勝客5日發布拆除全台多家門市招牌的短片，並用黑底白字寫下「1986-2025，珍重再見」，讓部分網友以為是要退出台灣市場。昨（6）日必勝客揭曉答案，表示只是要將4款招牌比薩升級為5款全新比薩，結果引發兩派網友爭論。

必勝客臉書粉專5日貼出一段16秒的影片，內容為工人拆除招牌的畫面，並寫下「終究是到了這一天​，非常感謝各位粉絲長久以來的支持​。珍重再見，後會有期」，更標示「1986-2025年」，貼文一出，嚇壞不少網友，以為必勝客要退出台灣市場，「怎麼可能，上週不是生意還很好」。

隔日必勝客發布另一篇貼文，說明「拆招牌」梗其實是5款熱銷口味升級開賣，包括「丸勝日式章魚燒」、「經典海鮮四重奏」、「韓式泡菜豬五花」三款經典口味在食材上全面升級，而全新推出的「千島海鮮盛宴」與「超級夏威夷」也成為常駐菜單。

然而，真相曝光後，引發網友撻伐，認為官方明明至今仍在營業，卻使用倒店式行銷，不禁直呼「有人會這樣開公司玩笑嗎？」、「這種行銷方式與手法很爛」、「我以為真的要退出台灣市場了，真的被嚇到了」、「這行銷手法令人反感」。

不過也有不少網友說，「太好了，果然只是披薩升級」、「嚇得我趕快去買一盒壓驚」、「真的是嚇死人，還好還吃的到必勝客」、「果然是要宣傳新口味，被我猜對」。面對網友的負評，必勝客小編僅在留言回覆「離別是為了更好的相遇！」、「才捨不得說再見」等文字，並未正面回應爭議。

