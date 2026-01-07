必勝客突發影片「珍重再見」 真相曝光網友怒批：讓人反感

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

知名披薩連鎖店「必勝客 Pizza Hut」日前突然發出拆招牌的影片，並表示：「珍重再見，後會有期」，不少網友猜測是要退出台灣市場。不過，隨後品牌便發布另一篇文章指出：「必勝客換新招牌了！！」引起網友正反兩極評論。

知名披薩連鎖店「必勝客 Pizza Hut」日前突然發出拆招牌的影片，並表示：「珍重再見，後會有期」。（圖／翻攝自必勝客 Pizza Hut Taiwan）

「必勝客 Pizza Hut」5日突然發布一段影片並寫下：「終究是到了這一天，非常感謝各位粉絲長久以來的支持。珍重再見，後會有期。」並在影片的最後寫下「1986-2025 珍重再見」，突如其來的道別也讓不少支持必勝客的粉絲猜測「結束營業了？」不過，必勝客當天隨即發布另一篇貼文表示，「舊的不去，新的不來」，僅是換新招牌的行銷手法。

消息曝光後，不少粉絲直批：「行銷人員應該要換一下，方式讓人反感」、「同樣的梗，一次是創意，兩次是無趣，三次就爛了」、「整天農場文跟負面行銷」、「這小編不行，很爛行銷，拒吃」、「行銷的很好，下次別行銷了」、「這招已經很膩了，聽過放羊的孩子嗎？」

不過也往往有出面緩頰表示：「招牌的話看起來是真的蠻值得吃的」、「太好了 ！ 果然只是披薩升級」、「原來是招牌披薩的部分啊，真沒想到」、「真的是嚇死人，還好還吃的到必勝客」、「升級很好，但是經不起太多驚嚇 >< 不過新品看起來都好讚」、「小編真的很壞XD，嚇得我趕快去買一盒壓驚」。

必勝客隨即發布另一篇貼文表示，「舊的不去，新的不來」，僅是換新招牌的行銷手法。（圖／翻攝自必勝客 Pizza Hut Taiwan）

