必勝客突PO片宣告：珍重再見！全網傻眼：要退出台灣？

在台灣經營許久的知名披薩品牌「必勝客（Pizza Hut）」，近年以不斷推出獨特口味、新奇行銷手法引發話題；像是去年10月就公告「人事異動」、解雇2位「20年老員工」，其實就是下架2人氣口味的披薩，一度嚇壞不少人。沒想到，必勝客今（5日）突發出拆招牌的畫面，宣告「珍重再見」，再度震撼不少網友，狂追問「要退出台灣了？」





必勝客突宣告「珍重再見」：感謝一路陪伴！片段震撼網：要退出台灣了？

必勝客在台灣有許多忠實粉絲。（圖／民視新聞資料照）

必勝客今（5日）突然發出16秒的片段，內容是工作人員爬上梯子，並拆下多個門市的招牌，最後畫面切換成黑白色，並寫下「1986-2025，珍重再見」；小編也在文中表示，「終究是到了這一天，非常感謝各位粉絲長久以來的支持。珍重再見，後會有期」，乍看之下像是撤出台灣。

不過仔細一看，畫面右下角顯示圖片都是AI生成。因此不少網友猜測只是行銷手法，「要退出台灣了？」、「蛤？前天才吃捏，我APP裡面點數超級多的，別鬧阿」、「發生什麼事了」。但也有人猜測，「要換新招牌了是吧」、「難道要換LOGO了」、「行銷人員應該要換一下」、「這招已經很膩了，聽過放羊的孩子嗎」。

