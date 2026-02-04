必勝客端年菜天花板比薩踢館年貨大街！肯德基輸這串密碼送蛋撻禮盒？

記者李鴻典／台北報導

農曆新年將至，年貨大街再度湧入採買人潮，看準全民尋找頂級年菜的熱潮，必勝客直接把年菜等級的新春限定比薩送進迪化街，出動吸睛十足的「必勝蟹寶」與「行動團圓桌」，快閃發送 200 份「金皇軟殼蟹鮑魚大比薩」免費試吃，邀民眾在最有年味的場域直接開吃、感受美味實力！即日起單點「金皇軟殼蟹鮑魚大比薩」享52折優惠，只要499元就能把「年菜天花板」帶回家。

「必勝蟹寶」穿梭年貨大街與民眾互動，讓大家感受可愛螃蟹的魅力。（圖／品牌業者提供）

必勝客首度將新春限定比薩帶進年味最濃的年貨大街，打造話題滿滿的「必勝客行動團圓桌」快閃現身！吸睛度破表的「必勝蟹寶」成拍照焦點，而限量釋出的「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」更是瞬間吸引大批群眾排隊。

必勝客現場發送200份「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」免費試吃。（圖／品牌業者提供）

想親自品嚐這款飄香年貨大街的海味嗎？必勝客「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」目前正全台限時熱賣中！這款新春之作集結了軟殼蟹、鮑魚、干貝等頂級食材，將澎湃的海鮮鋪滿整個比薩，每一口都能感受到海鮮的鮮甜與起司的濃郁！即日起至3/2(或售完為止)，外帶買大送大特價968元，PK APP外帶單點更享52折優惠， 499元就能在春節期間為餐桌增添一道海鮮大菜！

必勝客「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」澎湃鋪滿軟殼蟹、鮑魚、干貝等頂級食材；單點享52折優惠，只要499元輕鬆帶回家過年。（圖／品牌業者提供）

愛吃頂級海鮮的饕客也絕對不能錯過「金奢波士頓龍蝦海鮮比薩」，必勝客選用肉質鮮嫩多汁的整隻波士頓龍蝦，搭配大蝦、干貝與蛤蠣，每一口都是奢華享受。這款年度最頂級比薩優惠價 1,888 元（原價 2,099 元），全台限量一千份，販售進入最後倒數階段，想吃務必把握機會。

「金皇軟殼蟹鮑魚比薩」可加價升級「金饌烏魚子火山熔岩餅皮」限時優惠219元。（圖／品牌業者提供）

台灣肯德基3日迎來全台第200間門市「桃園領航門市」開幕，肯德基全台門市分布為北部99家、中部47家及南部54家，坐落於桃園高鐵特區，鄰近桃園國際機場的領航南門市，選址桃園市中壢區領航南路二段，主要著眼於該區作為新興住宅與生活機能快速成長的核心地帶，具備穩定人口移入與家庭型消費結構。肯德基透過進駐潛力新興生活圈，提前卡位未來消費需求，強化品牌在區域型商圈中的服務覆蓋，不僅深化品牌在日常飲食中的角色，同時也為地方帶動就業機會，與周邊商圈攜手共榮。

台灣肯德基2/3迎來全台第200間門市「桃園領航」開幕，為品牌在台發展寫下重要里程碑。（圖／品牌業者提供）

為慶第200店門市正式達成，肯德基同步啟動全台同慶活動，透過期間限定商品與會員專屬優惠，回饋長期支持的消費者。即日起至3月2日活動期間內，年節限定性商品「金沙富貴起司脆雞」系列持續推出，年節期間只要打開PK雙饗卡APP即可參加「PK大贏家」刮刮樂活動，上千份888點數大紅包等你來抽，還可以搶先獲得肯德基「富貴金沙起司脆雞」與「開運金沙沾醬」新品優惠券。

年節限定性商品「金沙富貴起司脆雞」系列持續推出。（圖／品牌業者提供）

即日起手機點個人餐，享加1元多1顆原味蛋撻優惠；即日起至2026/02/23 PK雙饗卡APP及KFC官網外送消費結帳滿$800輸入折扣碼「800FREE」，還可獲得免費原味蛋撻-超極酥禮盒乙盒，同時享有回饋點數最高 2.5%，點數折抵無上限。

手機點個人餐，享加1元多1顆原味蛋撻優惠；至2月23日PK雙饗卡APP及KFC官網外送消費結帳滿$800輸入折扣碼「800FREE」，還可獲得免費原味蛋撻-超極酥禮盒乙盒。（圖／品牌業者提供）

台灣連鎖拉麵品牌麵匡匡宣布於2月4日推出全新菜單企劃。本次不僅推出三款話題新品，更同步強化品牌深受消費者喜愛的真蝦．味噌拉麵，讓整體海味主題更加完整。

麵匡匡「山 × 海對決」的雙主軸拉麵企劃。（圖／品牌業者提供）

此次菜單將「金甘蝦味噌拉麵」豪華升級為「真蝦．味噌拉麵」，讓偏好海鮮系湯頭的消費者，能持續享受濃厚蝦香與豪華海鮮的風味層次；同時推出全新「金開運 陽光柑橘鹽味拉麵」，以鮮明的柑橘香氣、台灣在地桔醬，以及柔和的鹽味鷄湯打造出令人耳目一新的台式柑橘系拉麵，正式揭開「山 × 海對決」的雙主軸拉麵企劃。

麵匡匡新品上市-唐揚豆腐NT$60。（圖／品牌業者提供）

此外，還有金黃酥脆與嫩滑豆腐絕配的「唐揚豆腐」、外酥內軟香甜不膩的冬日甜點」。

麵匡匡新品上市-煉乳團子NT$55。（圖／品牌業者提供）

2026中台灣燈會與芬蘭人氣IP姆明（Moomin），以「Moving on」為主題規劃，加上適逢農曆生肖馬年，設計出「騎鐵馬的姆明」小提燈。2月9日起，85℃台中門市的大杯飲料杯換上幸福「蜜馬」，2026中台灣燈會主視覺，杯身印有姆明一族(The Moomins)席地而坐野餐的可愛模樣，喜歡姆明的粉絲別錯過機會收藏。

85℃台中門市的大杯飲料杯換上幸福「蜜馬」。（圖／品牌業者提供）

今年中台灣燈會主題小提燈以「騎鐵馬的姆明」為造型，設計概念融合台中多條自行車道元素，以姆明踩著腳踏車呼應農曆馬年騎鐵馬展現城市形象，姆明小提燈將於2月15日起至3月3日，在台中市中央公園每日下午四點開放排隊，四點半限量發放，不想到活動現場人擠人排隊領取的人，2月9日起可以到85℃台中49間門市，單筆消費滿200元（含以上），就可免費獲得一盞中台灣燈會姆明小提燈（單筆發票限贈乙個），每間門市限量200個，送完為止（不與其他滿額贈活動併用），想提早拿到姆明小提燈的人，記得提早到85℃台中門市消費領取，否則送完就只能等到中台灣燈會活動開始後，到台中市中央公園提燈發放現場耐心排隊等候了。

姆明提燈不必排隊搶，2月9日起至85℃台中門市消費200元即送。（圖／品牌業者提供）

軟糖品牌「Bären-Treff德國派對熊」於去年11月在誠品南西打造全台首間「Bären-Treff德國派對熊 軟糖專門店」，一開幕便深受許多台灣消費者喜愛。迎接馬年到來，Bären-Treff德國派對熊於2月驚喜開啟「甜甜戀愛．喜喜迎春」慶祝活動，推出限量販售的「金喜福袋組」，可以一次蒐集多款派對熊可愛小物；消費滿額還能參加「抽糖運籤」活動，有機會獲得整單免費、8折券等好康！此外，Bären-Treff德國派對熊同步推出125g新包裝，以及3款全新大包裝口味「莓香玫瑰造型果汁軟糖」、「酸甜汽水風味軟糖」、「水蜜桃一口軟糖」。

Bären-Treff德國派對熊於2月開啟「甜甜戀愛．喜喜迎春」活動，推出限量販售的「金喜福袋組」。（圖／品牌業者提供）

迎接農曆新春與情人節的到來，Bären-Treff德國派對熊準備了豐富的「甜甜戀愛，喜喜迎春」活動，陪伴消費者度過雙重佳節。首推粉絲必搶、錯過不再的「金喜福袋組」（售價888元／組），2月6日至2月13日期間限定販售，內容物誠意十足，包含「Bären-Treff德國派對熊軟糖500g（口味隨機）」、「派對熊造型熊扣」、「小熊空罐」，以及質感實用的「派對熊造型購物袋」與限定設計的「新年貼紙」，讓粉絲一次收藏多款可愛的派對熊周邊商品與美味軟糖。此外，即日起至3月1日期間，祭出大包裝500g與1kg軟糖滿千享9折的超值優惠（「Pick&Go 德國派對熊派對杯、新包裝125g軟糖」除外）。

全新125g包裝單入199元，購買3入享有499元的期間限定優惠價格。（圖／品牌業者提供）

不僅有福袋驚喜，Bären-Treff德國派對熊歡慶過年與情人節浪漫氣氛，於2月6日至2月22日推出「抽糖運籤活動」。凡於活動期間消費滿1,288元，即可抽取一支糖運籤，有機會獲得「8折券」、「Bären-Treff德國派對熊軟糖(50g)」等好康，幸運的消費者更有機會抽中「整單免費」。

Bären-Treff德國派對熊於2月6日至2月22日推出「抽糖運籤活動」。凡於活動期間消費滿1,288元，即可抽取一支糖運籤，幸運的消費者有機會抽中「整單免費」。（圖／品牌業者提供）

