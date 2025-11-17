必勝客經典口味掰了！手寫離職信讓老饕怒吼：不會再吃

必勝客宣布「和風章魚燒」口味將暫時離開。（圖／翻攝自必勝客官網）





連鎖披薩店必勝客日前發布「人事異動」，宣布2位資深員工韓式泡菜燒肉、海鮮披薩將離職，隨後宣布這2個職位分別由韓式泡菜豬五花、經典海鮮四重奏取代。沒想到今（17）日必勝客再公開「和風章魚燒」的手寫離職信，對於必勝客沒能留下這位深受台灣人喜愛的員工，粉絲們氣得直呼「不會再點必勝客了。」不過根據信件內容，推測章魚燒未來將華麗變身回歸。

必勝客在社群分享一封手寫字體信，是「章魚燒」寫的，內容提及過去總認為自己很平凡、不起眼，但是在上次的人事異動中，才發現自己是如此受人喜愛且無法取代，不過他卻深感壓力，不知道自己夠不夠好、值不值得大家擁護，這讓他感到不開心，於是在與公司討論過後，他決定卸下原本的職務好好休息，將暫離大家的視野、尋找真正的自己，希望大家能諒解。

貼文引起網友熱議，不少人感到相當錯愕，「章魚燒沒了不會再點必勝客了」「我從小到大都吃章魚燒的，你下去吧」「你已經撤掉我最愛吃的粉紅醬海鮮燉飯，現在連章魚燒都要奪走太過分了」「為什麼不是夏威夷離職！」「不能沒有章魚燒欸！」「必勝客你知道多少業績是他扛出來的嗎」，不過根據近期的操作加上信件內容來看，推測在不久的將來，章魚燒將華麗變身，重磅回歸。

必勝客的競爭對手達美樂則是趁勢行銷，表示不管是夏威夷哥哥，還是龍蝦舞沙拉姊姊，在達美樂每一個都是明星，大家彼此相愛，不會互相比較，在11月這個充滿感恩與愛的月份，讓大家一起慶祝吧，推出日式章魚燒大披薩外帶5折優惠，並限時幸福加碼，小披薩外帶最低159元，讓網友直呼感動。

