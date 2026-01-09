必勝客經典比薩升級登場 摩斯漢堡金馬迎春優惠開跑

（圖／業者提供）

迎接新的一年，必勝客、摩斯漢堡雙雙端出重量級升級與限定企劃，一邊用「熟悉但更好吃」的經典味道搶攻團聚市場，一邊以金馬開運小物與限定餐點為新年添好兆頭！

陪伴台灣無數家庭聚餐、生日慶祝與假日派對的必勝客，今年針對旗下最熱賣的招牌口味進行「史上最有感升級」。這次調整不只是換個名稱或加點配料，而是從食材選用、份量配置到整體風味層次全面優化，讓大家記憶中的經典比薩，吃起來更澎湃、更有感。

必勝客針對熱賣的「海鮮」、「和風章魚燒」、「夏威夷」，以及台灣特有的「韓式泡菜燒肉」等四種口味進行調整。「丸勝日式章魚燒」、「經典海鮮四重奏」、「韓式泡菜豬五花」三款經典全面升級，而「千島海鮮盛宴」、「超級夏威夷」正式成為常駐口味，讓饕客隨時都能開吃。同時，原版「夏威夷比薩」也持續販售，讓鳳梨派與肉食派都能安心點餐。

（圖／必勝客提供）

話題度最高的「丸勝日式章魚燒比薩」，最大亮點就是每片都能吃到完整章魚燒，一整個大比薩豪邁放上 10 顆外酥內軟的章魚燒，搭配和風照燒醬、柴魚片與海苔絲，視覺與風味雙重衝擊，彷彿把日式屋台直接搬上餐桌。喜愛重口味的饕客，則不能錯過升級版「韓式泡菜豬五花比薩」，厚切嫩烤的豬五花以韓國進口烤肉醬慢醃入味，搭配道地泡菜的微酸微辣，油香與清爽感取得完美平衡，越吃越涮嘴。

海鮮控也有新選擇！「經典海鮮四重奏」集結帆立貝、鮮蝦、蛤蜊與蟹味絲，以義式紅醬與莫札瑞拉起司襯托海味鮮甜；而全新「千島海鮮盛宴」則走奢華路線，大蝦、干貝、魷魚圈一次到位，搭配特調千島醬，層次感十足，讓海鮮控一吃就愛上。

（圖／必勝客提供）

配合升級上市，必勝客也同步祭出一系列新年優惠。即日起至1月底，「韓式泡菜豬五花」與「超級夏威夷」平日外帶單點大比薩只要299元，假日單點外帶6折；「丸勝日式章魚燒」、「經典海鮮四重奏」、「千島海鮮盛宴」不分平假日外帶單點大比薩皆享6折優惠。

1月30日前，平日外帶「買大送大」加碼升級為「買一送三」，買大比薩送一個大比薩，再送副食四選一與大瓶飲料1瓶；獨享也超划算，全新「個人必省餐」同步祭出「買一送二」優惠。2月2日前，「四小福雙拼系列」大比薩特價199元、副食（波隆那肉醬起司薯瓣、黃金雞柳條、巧克力QQ球）買一送一、購買一公尺派對盒，再加送2瓶大可樂等，無論是個人獨享或是多人歡聚，都能讓你輕鬆大飽口福！

另一邊，摩斯漢堡即日起至2月16日則推出春節活動，將年節儀式感延伸到日常用餐。活動期間內，只要購買指定新春套餐，如「海老雙蝦堡」、「柚香明太子海洋珍珠堡」等，就能獲得馬年限定紅包袋，購買春節禮品滿300元贈送春聯，為新的一年增添好兆頭。除夕當天更推出限定加碼，只要下午2點後點購新春雙人餐或全家餐，搭配指定組合，還能獲得抹茶紅豆米派，象徵新年「吃甜甜、過好年」。

（圖／摩斯漢堡提供）

對摩斯鐵粉來說，這波最吸引人的，莫過於限定周邊。即日起消費加價199元，就能入手療癒又實用的「雞塊兄弟帆布袋」，會員還能用點數優惠兌換。大容量、米白色帆布設計，加上立體絨毛雞塊兄弟，實用又可愛。1月下旬起，還將推出「MOS Burger招牌小燈箱」，來店消費不限金額加價88元即可獲得。迷你尺寸搭配吸磁設計，不論放在冰箱或辦公室隔板都超吸睛，成為不少人新年佈置的小亮點。

（圖／摩斯漢堡提供）

