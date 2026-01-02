必勝客跨年夜出包！披薩上躺著1罐醬料瓶 業者道歉：門市疏失

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

許多人會趁著跨年夜與家人朋友聚在一起吃飯，一同歡慶新年到來。有網友日前分享在跨年夜訂購必勝客，收到披薩後，發現裡面竟附了一瓶黃色醬料瓶。他無奈表示，打了20通電話都打不進去，「算是必勝客送的新年禮物？」貼文一出，引發網友熱議。

許多人會趁著跨年夜與家人朋友聚在一起吃飯，一同歡慶新年到來。（圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan FB）

原PO在Threads上發文分享，自己在跨年夜訂購的必勝客披薩裡面竟附了一罐黃色醬料瓶，且致電給客服達20多通卻都打不進去，讓他無奈表示「算是必勝客送的新年禮物？」事後才在留言區表示：「客服終於理我了，送瓶子回家」，並附上手拿瓶子在必勝客門市外的圖片。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示：「有點噁，那瓶身感覺很髒」、「現在整間店都在找調味瓶了...」、「你是不是備註要醬多」、「2026年祝你瓶瓶安安」、「難怪沒辦法出餐，原來調味料在你家」、「大概能想得到廚房的人都在找這罐」。

對此，必勝客回應表示：「感謝所有消費者對必勝客美味比薩的支持。該筆訂單因跨年期間大量訂單瞬間湧入，門市同仁忙碌而導致的疏失，造成消費者不便，深感抱歉」。並強調「已聯繫上顧客並提供後續服務，未來將持續優化出餐流程。如有任何問題，歡迎於上班時間來電客服專線。」

