必勝客跨年夜訂單大延誤「4點等到8點」！消保官：已違約可索賠償

跨年夜許多民眾選擇在家聚餐，提前透過線上系統預訂披薩，卻有不少人反映，跨年當晚在必勝客門市等待取餐，部分門市晚間8點仍在叫號下午4點的訂單，有人原本預約晚上7點50分取餐，實際卻等到晚上10時才拿到，有人拿到披薩都已經冷掉，甚至有人現場取消訂單還得排隊的情況。對此，消保官直言，必勝客已違規。

有網友在Threads指出，12月31日晚間到門市後，發現店外大排長龍，粗估至少20多人在低溫、濕冷天氣下排隊等候，卻遲遲無法取餐；另有消費者表示，提前3天完成預訂，原訂晚間7時45分取餐，結果拖到9點30分才拿到披薩，且餐點已冷，卻無法當場退單。

對此，台北市法務局主任消保官林傳健表示，依《消費者保護法》規定，企業經營者販售商品時，所提供的廣告、標示與資訊揭露，不得有不實、誤導或隱匿情形，且於契約成立後，應確實履行。以必勝客為例，業者在App或線上訂購系統中提供取件時段供消費者選擇，並完成訂單，即可視為業者已承諾接單。

林傳健指出，若業者未於約定取件時間提供商品，已涉及《民法》上的「給付遲延」，屬於違約行為。消費者除可要求業者繼續履約外，也可依個案情形，向業者請求解除契約，或就因給付遲延所受損害請求賠償。

林傳健表示，北市府會了解是否已有多起相關申訴，若達一定數量，將採取通案處理，並發文要求業者說明事件始末，提出具體且有感的 補賠償方案。

他也提醒，跨年、節慶等重大節日，訂單量通常大幅增加，業者仍應審慎評估自身履約能力與出餐量能，再決定接單規模，避免影響消費者權益並損及自身商譽。若後續發生消費爭議，民眾可向各縣市政府消保機關申訴，依法協助處理。

