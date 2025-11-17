必勝客這經典口味88了！親筆信曝光 網崩潰：那我去看達美樂

必勝客經典口味「和風章魚燒」暫別菜單。（翻攝必勝客臉書）

知名披薩連鎖品牌「必勝客」今（17日）上午發文，繼上回「人事異動」後有最新進度，由章魚燒本人宣布「和風章魚燒」口味將暫別菜單，讓老饕們不捨哀喊「別走」。

必勝客上月爆人事異動 網友瘋猜掀議

10月下旬必勝客發文公告「人事異動」，表示有2名年資超過20年的同仁將被解職，一度掀起網友各種猜測，所幸最後只是將「韓式泡菜燒肉」「海鮮」口味，升級為「韓式泡菜豬五花」​「經典海鮮四重奏」。

時隔不滿1個月，必勝客又有最新公告，這回是真的有老員工要暫時「離職」了。據必勝客發出的公告，署名者為「章魚燒」，他語帶不捨的宣布自己將卸下原有職務，「好好休息沉澱」。

必勝客「章魚燒」親筆信曝光。（翻攝必勝客臉書）

章魚燒還能回歸？ 親筆信留伏筆

值得注意的是，章魚燒雖與大家說再見，但提到是「暫時離開大家視野」，替未來回歸埋下伏筆。

不過不少網有看見消息大為震撼，直呼「我只吃章魚燒...」「歐～不～別走～」「找不到吃必勝客的理由了」「蛤？講不聽欸」，更有人幽默說道「好啊好啊我去看達美樂有什麼可以給小孩吃」。

