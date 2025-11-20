必勝客「整顆章魚燒」放上比薩！外酥內軟、每片都吃得到，經典美味大升級！
在年末氣氛逐漸高漲的此刻，從餐飲到酒吧，各大品牌紛紛端出重量級新品與活動搶攻冬季商機。必勝客以超人氣比薩口味「章魚燒」掀起話題風暴後，立即宣布升級回歸；而台北知名餐酒館「貓下去敦北俱樂部」則與沖繩品牌Orion生啤酒聯手打造全台最Chill的冬季啤酒挑戰賽，讓美食控、酒鬼、派對咖一次嗨到最高點。
先是必勝客的「人事異動」公告引發全台網友狂刷留言，接著經典口味「和風章魚燒比薩」傳出「提出辭呈」的趣聞，更讓粉絲驚呼「章魚燒不能走！」需求高到像是員工被迫回鍋，必勝客最終順應民意推出「更強版本」。這次升級版命名為「丸勝日式章魚燒比薩」，霸氣到直接把一整顆章魚燒放上每片比薩，從視覺到味覺都更「滿」。熱氣中飄散的柴魚片、濃郁日式照燒香氣、外酥內軟的章魚燒一口咬下立刻爆汁，讓人彷彿瞬間走進日本街頭。該品項自即日起至12月15日在六都50間門市限量開賣，提供大、小與個人三種尺寸，外帶大比薩嘗鮮價420元就能吃到。
除了章魚燒回歸，必勝客也祭出全新海鮮系新品「千島海鮮盛宴比薩」，正式宣告海味控的季節來了。比薩鋪滿干貝、大蝦、魷魚圈，以特調千島醬提升鮮味與層次感，吃起來不膩、香氣濃郁，宛如把整片海都放進比薩盒裡。外帶買大送大、外送買大送小869元起，另外也提供小比薩和個人比薩版本大啖奢華海味。
晶泉丰旅迎春住房開放！早鳥優惠、加贈燕窩禮盒，海陸鍋物再加碼
另外，台北最具代表性的創意餐酒館「貓下去敦北俱樂部」今年冬天攜手來自沖繩的Orion生啤酒，推出首屆「貓下去 Feat. Orion」第一屆世界盃沖繩冰啤大賽，即日起一路辦到2026年1月3日，把冬夜的微醺變成一場充滿熱帶能量的派對。
這次聯名活動以店內人氣現拉Orion生啤為基底，推出期間限定酒款「Orion 沖繩冰啤」。酒體順滑清爽，融合沖繩黑糖帶來的焦糖香、石榴的酸韻與檸檬的清新，使整體風味充滿層次，喝一口彷彿感受到冬日陽光灑在海面上的暖意，溫柔又帶點派對活力。
真正的亮點，是「貓下去」將酒吧變身成啤酒競技場！只要在活動期間於店內報名參賽，以380元報名費（含一杯Orion冰啤）參加限時挑戰，即可爭取進入決賽的資格。排行榜將每週更新，最終前八強將在2026年1月3日進行最終對決，優勝者可以直接把「沖繩來回機票」帶回家！
除了參賽挑戰，貓下去還推出限時「喝啤酒換烏魚子」活動。凡購買七杯 500ml Orion生啤，就能直接兌換「五兩現烤烏魚子」一份，數量有限、送完為止。
※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒
