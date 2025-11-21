必勝客×林聰明×金色三麥×美廉社等9大重磅講者齊聚！2025飲食創新大論壇優惠套票熱賣中！

撰文＝編輯部

被譽為「飲食產業奧斯卡獎」的權威評鑑「食創獎」由飲食產業專業媒體《食力》、台灣第一飲食群募平台《拾光》共同主辦。頒獎典禮於2025年12月11日（四）在三創生活園區12F Syntrend Show盛大登場！典禮後將舉辦年度重磅講座「2025 FIA飲食創新大論壇」，將由必勝客台港越緬董事總經理梁家俊、金色三麥集團總經理葉淑芬與林聰明沙鍋魚頭第三代執行長林佳慧等9大飲食產業界重磅領導者，齊聚一堂探討品牌如何突破自我、突圍台灣市場，探索飲食產業如何跳脫侷限、轉化挑戰，創造下一波成長能量。關注飲食產業的您絕對不能錯過此難得的交流取經機會，團體售票優惠開跑中，席次有限要搶要快！

2025 FIA飲食創新大論壇 與9大重磅講者一同探討創新未來

飲食產業如何跳脫傳統思維、串聯跨領域資源，引領品牌成長前進，是業界的關鍵議題。「2025 FIA飲食創新大論壇」邀請9位業界領導者齊聚一堂，分享面對未來挑戰的前瞻思維，與大眾探討「創新的未來」。

本屆創新論壇分為「飲食創新」、「產業創新」、「永續創新」三個面向探討：

首場論壇「飲食創新」主題，由KANTAR凱度台灣董事總經理王曉娟探討當前市場需求與趨勢，以跨越專案調查及消費者指數兩大研究經驗，剖析2026年餐飲產業的創新方向與關卡。林聰明沙鍋魚頭第三代執行長林佳慧，自返鄉接班以來，以「傳承與創新並進」為核心，推動品牌形象重塑、導入管理系統，並開創新鍋物品牌「聰明鍋」，讓老字號店家走向年輕化與國際化，深耕嘉義地方文化、從在地出發的經營理念將為您帶來不同的見解。

其次「產業創新」主題，由深耕國際市場10年品牌行銷經驗的奇美食品行銷經理陳欣愉，分享如何從外華人市場到進軍白人主流超市，運用數據洞察與創新內容，推動台灣味走向國際；接著是金融業跨足餐飲業的開展餐飲集團董事長暨執行長邱泰翰，將分享其獨到的經營哲學如何為產飲產業注入新的餐飲概念及創意革新；再來是三商家購股份有限公司董事總經理邱光隆，以數據驅動與整合行銷，推出「美廉社」培養忠實顧客；必勝客台港越緬董事總經理梁家俊，以各種獨特創意披薩成功引爆話題與銷售，為品牌創造意想不到的營業額。

最後「永續創新」議題，社會背負著破壞與生長的壓力，要如何在持續帶動產業發展的同時以永續發展為標竿，打造讓消費者也能信任的企業。由台灣奧特奇股份有限公司業務發展暨行銷經理張鈺雯、金色三麥集團總經理葉淑芬及米其林一星餐廳好嶼HOSU創辦人兼主廚李易晏分享，餐飲事業的ESG面臨種種挑戰，必要性為何？又如何加入永續的理念後重新創下產業高峰？

飲食產業正面臨的種種議題濃縮在三場主題中，面對缺工、品牌創新、數據劃時代與永續概念沒有思緒？這三場豐富的議題內容絕對值得您前來參加。

2025 FIA飲食創新大論壇

活動期間：2025年12月11日（四） 13:30-18:00（13:00開始入場）

活動地點：三創生活園區12F Syntrend Show（台北市中正區市民大道三段2號12樓）

售票方案：

報名網址：https://foodchill.tw/project/2025fia-forum

・單人票2000元

・雙人套票3600元（9折優惠，現省400元）

・五人套票8500元（85折優惠，現省1500元）

・季刊套票2944元（92折優惠：2000元單人票＋價值1200元的《食力》季刊1年份4期）

・超值季刊套票3872元（88折優惠：2000元單人票＋價值2400元的「《食力》季刊兩年份8期＋加贈2期」）

・企業團體報名（至少5人以上）另有優惠價格，請聯繫（02）23518831

・食力官網會員方案： 可以199學分免費兌換單人票，兌換網址：https://www.foodnext.net/lab/lectures/detail/3739511153

