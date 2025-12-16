必勝客「神級套餐」被買爆！披薩＋副餐百元有找 萬人求低調：別買了

生活中心／倪譽瑋報導

連鎖披薩店必勝客常推出優惠，近期的方案吸引眾人大買，社群上有許多網友再討論優惠碼「15596」或「15696」，前者一披薩、兩副餐122元，後者一披薩、一副餐89元，消費者直呼「有夠推」、「太神啦」，也有人無奈表示，勿宣傳到大家都知道，導致取餐爆滿「我下午四點半訂，六點四十還沒好」、「別買了」。

Threads瘋傳必勝客優惠代碼 眾人讚超划算

日前Threads上有多位網友討論，必勝客代碼十分划算，如有人秀出到必勝客購買的餐點圖片，小披薩加上副餐相當豐盛，更大讚價格「什麼意思！？這樣只要122好爽喔！」並表示自己是用15596優惠點購雙12套餐。網友透露，這個優惠碼只到12月22日，這個月已經狂點好幾組。

貼文吸引眾多人留言，一票直呼划算，「難怪最近一堆店家在排隊」、「真的有夠推，我還多一個滿99元送燉飯」、「我也去排了，122超香欸」；也有人喊話，別宣傳福利讓太多人知道，「你不要再宣傳了，我下午四點半訂，六點四十還沒好」、「然後現在大家都知道了，然後活動日期到22號而已」、「可以不要再宣傳了嗎？」

15596優惠碼「15596最狂雙12」也掀起討論，一個披薩和兩個副餐只要122元。（圖／翻攝自必勝客官網）

必勝客15696、15596 優惠一次看

眾人提到的「15596」，至必勝客的官網點選「優惠劵」、再輸入15596即可找到，可選一個9吋鬆厚小披薩，搭配副餐3片蒜香起司軟法或脆糖扁可頌、巧克力QQ球或薯金幣，小披薩和2副餐搭配起來122元，能選擇點完後到分店取。

在必勝客官網，優惠代碼欄位輸入15596、15696即可找查。（圖／翻攝自必勝客官網）

Threads上也有人分享另一個代碼「15696」，同樣可到「優惠劵」輸入，這組優惠則是，一個個人鬆厚披薩（全口味）、薯金幣（小）或1罐330cc可樂或1杯玉米濃湯，一披薩、一副餐89元。有消費者認為這更超值，「必勝客太神啦」、「剛剛去取餐整個大排長龍」。

必勝客門市店員曝：部分店已忙不過來

此外，也有在必勝客工作的店員透露現況，15596、15696的優惠碼，客人反映相當熱烈，部分門市已經做到忙不過來，希望大家能參考其他優惠。

除了15596、15696外，必勝客還有其他可參考的優惠碼。（圖／翻攝自必勝客官網）

