必勝客「章魚燒」退場！ 達美樂秒發5折外帶優惠：在這好幸福

大家在必勝客買披薩，都會買什麼口味呢？今（17）日必勝客宣布一項人事異動，指出人氣口味「和風章魚燒」將暫時離開大家的視野，消息一出立即引發網友討論，而勁敵達美樂隨即發文，推出「日式章魚燒」大披薩外帶5折優惠，還加碼小披薩最低159元。

必勝客近期人事異動頻傳，先是「韓式泡菜燒肉比薩」與「海鮮比薩」轉生升級成「韓式泡菜豬五花」、「經典海鮮四重奏」，現在又輪到人氣口味「和風章魚燒」離開，還發出一篇離職信，信中表示「與公司討論了很久後，決定卸下原本的職務，去好好休息沉澱，我將會暫時離開大家的視野，去尋找真正的自己，謝謝你們所有人的喜愛與諒解，珍重再見」。

必勝客章魚燒口味披薩將暫時退場。圖／翻攝自必勝客臉書

對此達美樂則公開「日式章魚燒」的一封信，信中表示它在達美樂很幸福，不想離開，「11月是充滿感恩與愛的月份，怎么能少了祝福，讓我們一起慶祝吧」，並指出日式章魚燒大披薩外帶5折優惠，且限時加碼小披薩外帶最低159元。

達美樂趁機推出章魚燒口味優惠。圖／翻攝自達美樂臉書

兩者的發文也在網上引發討論，「隔壁章魚燒沒了，這裡馬上優惠」、「反正一定是先離開，然後加料漲價重磅回歸」、「我去看達美樂有什麼可以給小孩吃」、「找不到吃必勝客的理由了」、「我真是氣到哭，你走之後我都不要了」、「小編每天在對方網上蹲點吧」。

