必勝客「花好月圓」睽違4年回歸！只賣12天 拿坡里新品買1送1

生活中心／賴俊佑報導

情人節必吃清單+1！必勝客花好月圓比薩睽違4年再次回歸，今年換上愛心造型，浪漫升級成「花好月圓愛心比薩」，限時12天嘗鮮；另外，拿坡里全新推出「新花生嫩雞披薩」買大送大只要490元。

必勝客「花好月圓愛心比薩」甜蜜上市！

今年情人節，必勝客將比薩做成愛心造型，浪漫推出「花好月圓愛心比薩」！Q彈湯圓、綿密紅豆淋上香甜煉乳與花生粉，在莫札瑞拉起司的「牽線」下，鹹甜風味完美融合，每一口都嚐得到濃郁牽絲與幸福蜜意，象徵伴侶間如膠似漆的情誼！

廣告 廣告

必勝客情人節限定「花好月圓愛心比薩」2月3日至2月14日限時12天全台浪漫登場，單點價299元，搭配必勝客新春最強組合「新春烏金噴發火山餐」，套餐包含一個「金皇軟殼蟹鮑魚大比薩」免費升級奢華「金饌烏魚子火山熔岩餅皮」，還有一個外帶大比薩或外送小比薩，以及副食、飲料總共只要1068元起！

拿坡里披薩．炸雞新品「花生嫩雞披薩」買大送大。(圖／拿坡里披薩．炸雞提供）

拿坡里披薩．炸雞新品「花生嫩雞披薩」！

抗漲有感一次到位！拿坡里披薩．炸雞即日起至2月8日， 8塊烤雞(2隻雞腿、2塊腿排、2塊雞翅及 2支山賊烤雞翅）優惠價199元，新上市的經典蛋塔 6入優惠價199元。

另外，拿坡里全新推出「花生嫩雞披薩」以濃郁花生醬搭配鮮嫩雞肉與牽絲起司，鹹甜平衡、香氣溫潤，即日起至2月8日「花生嫩雞披薩」買大送大只要490元。

更多三立新聞網報導

尾牙喝爆！星巴克、CoCo都可買1送1 2大超商咖啡買7送7

直擊／尾牙刈包搶翻！必比登名店「現場6千顆備戰、訂單爆滿百顆起跳」

藏壽司震撼改版！2／5起變7段價位「最低30元」 新增17道菜

立春禁忌快看！「4生肖」注意健康 命理師籲23:00前要睡

