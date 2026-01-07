必勝客「退出台灣」？奇葩行銷引發群嘲 網轟：爛梗還要玩多久

必勝客在 Facebook 發布拆招牌影片，配文「珍重再見，後會有期」。 圖：翻攝自必勝客 Facebook

[Newtalk新聞] 知名連鎖餐廳必勝客週一（5）於 Facebook 公布一段影片，題為「終究是到了這一天​，非常感謝各位粉絲長久以來的支持，​珍重再見，後會有期」，搭配上拆招牌的影片與 1986-2025 等字樣，引發必勝客是否要退出台灣的猜測。但社群平台隔天揭密，實為必勝客的另類行銷，只是為了推出新款披薩與新招牌。

最終揭曉，只是必勝客為新商品搏取眼球的廣告手法。圖：翻攝自必勝客 Facebook

類似的行銷並非第一次使用，去年 10 月必勝客才在社群網站表示要「開除兩位 20 年資深同仁」，當時多數人猜測是要取消某些口味，整體仍抱持感到有趣、好奇而保持較高的參與度。

這次的行銷卻引來許多批評，該文章許多留言認為 :「這種行銷手法用太多次會反感」、「超可悲的行銷方式」、「爛梗到底要玩多久」、「pizza 越來越薄，也沒以前好吃，不好好改善整天搞悲情行銷」等等。而必勝客則在揭曉新商品的文章留言回覆「離別是為了更好的相遇」，整起事件會演變成公關危機，或是成功搏取眼球，尚不得而知。

